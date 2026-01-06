Suscríbete
Hollywood

Actriz de ‘Lost’ y ‘Ant-Man’ tiene DAÑO CEREBRAL tras desmayarse y golpearse la cabeza

La famosa caminaba por la playa cuando cayó de frente contra una roca y se golpeó la cabeza con fuerza.

Enero 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Actriz-Lost-daño-cerebral.jpg

‘Kate Austen’ de ‘Lost’ sufrió una caída que le provocó daño cerebral.

Pixabay/Instagram

Su cerebro “está funcionando a menor capacidad en casi todas sus áreas”.

Una noticia que ha estremecido a los seguidores de las series ‘Lost’ y al universo de Marvel, es que una de sus protagonistas se enfrenta a un grave daño cerebral luego de una caída.

La querida actriz, Evangeline Lily, sufrió un aparatoso accidente mientras caminaba por la playa de Hawái. El accidente ocurrió cuando se desmayó y cayó de frente contra una roca, golpeados la cabeza con fuerza.

@la_butaca69

Evangeline Lilly Audrey un derrame cerebral!! #actor #accidents #evangelinelilly

♬ Vlog - wouldliker

Luego de ser atendida por médicos expertos, se determinó que su cerebro “está funcionando a menor capacidad en casi todas sus áreas”, una consecuencia directa de una lesión cerebral traumática.

“El veredicto es: tengo un daño cerebral debido a mi lesión cerebral traumática. Reconforta saber que mi deterioro cognitivo no es sólo perimenopausia; inquieta saber la dura batalla que supondrá intentar revertir las deficiencias”, escribió la actriz de 46 años.

Evangeline destacó que en este presente su prioridad es colaborar con los médicos y poder comprender a fondo su condición. Además, busca encontrar el camino correcto hacia la recuperación, aún sabiendo que será un reto con mucha exigencia.

¿Quién es Evangeline Lilly?

Es una actriz canadiense que alcanzó la popularidad tras dar vida a ‘Kate Austen’ en la serie ‘Lost’. Posteriormente se sumó a grandes producciones como ‘El Hobbit’, donde interpretó a ‘Tauriel’, y en Marvel apareció como ‘Hope van Dyne’, la avispa en ‘Ant-Man’.

@dameyeca

PREOCUPACIÓN POR LA SALUD DE EVANGELINE LILLY La actriz Evangeline Lilly, reconocida por sus papeles en Lost y el Universo Cinematográfico de Marvel, reveló que fue diagnosticada con “daño cerebral” tras un grave accidente ocurrido en marzo de 2025. La intérprete de Hope Van Dyne (La Avispa) contó que durante un viaje a Hawái se desmayó repentinamente y cayó de cabeza sobre una roca, lo que le provocó una fuerte conmoción cerebral, además de moretones y cicatrices en el rostro. A casi un año del hecho, Lilly explicó que las secuelas no fueron solo físicas. En un video publicado en Instagram, grabado en la madrugada del 1° de enero de 2026, la actriz confesó que comienza el nuevo año con malas noticias sobre su estado de salud y confirmó que continúa atravesando consecuencias neurológicas del accidente.

♬ sonido original - Yeca

MARVEL
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
