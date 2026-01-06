Actriz de ‘Lost’ y ‘Ant-Man’ tiene DAÑO CEREBRAL tras desmayarse y golpearse la cabeza

Su cerebro “está funcionando a menor capacidad en casi todas sus áreas”.

Una noticia que ha estremecido a los seguidores de las series ‘Lost’ y al universo de Marvel, es que una de sus protagonistas se enfrenta a un grave daño cerebral luego de una caída.

La querida actriz, Evangeline Lily, sufrió un aparatoso accidente mientras caminaba por la playa de Hawái. El accidente ocurrió cuando se desmayó y cayó de frente contra una roca, golpeados la cabeza con fuerza.

Luego de ser atendida por médicos expertos, se determinó que su cerebro “está funcionando a menor capacidad en casi todas sus áreas”, una consecuencia directa de una lesión cerebral traumática.

“El veredicto es: tengo un daño cerebral debido a mi lesión cerebral traumática. Reconforta saber que mi deterioro cognitivo no es sólo perimenopausia; inquieta saber la dura batalla que supondrá intentar revertir las deficiencias”, escribió la actriz de 46 años.

Evangeline destacó que en este presente su prioridad es colaborar con los médicos y poder comprender a fondo su condición. Además, busca encontrar el camino correcto hacia la recuperación, aún sabiendo que será un reto con mucha exigencia.

¿Quién es Evangeline Lilly?

Es una actriz canadiense que alcanzó la popularidad tras dar vida a ‘Kate Austen’ en la serie ‘Lost’. Posteriormente se sumó a grandes producciones como ‘El Hobbit’, donde interpretó a ‘Tauriel’, y en Marvel apareció como ‘Hope van Dyne’, la avispa en ‘Ant-Man’.