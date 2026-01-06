Suscríbete
Conductor de ‘Survivor México’, ‘El Warrior’, preocupa tras ser hospitalizado y sometido a cirugía

El comentarista deportivo de TV Azteca compartió una imagen desde el hospital, hecho que causó preocupación entre sus seguidores.

Enero 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Carlos Guerrero fue sometido a una cirugía.

“Me operaron porque ya no me dejaba respirar”.

El famoso presentador de noticias y conductor de ‘Survivor México’, Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘El Warrior’, preocupó a sus seguidores luego de compartir una imagen desde el hospital.

A través de sus cuentas en redes sociales, Guerrero compartió detalles de su estado de salud para tranquilizar a sus seguidores y destacar que, pese a la alarma inicial, su salud está estable.

Tras ser hospitalizado y sometido a cirugía, ‘El Warrior’ indicó que está recuperándose. “¡Estoy bien! Me operaron porque la sinusitis ya no me dejaba respirar”.

MENSAJE IMPORTANTE #LOSQUIERO

En videos publicados por el propio conductor, se puede apreciar que su esposa Gisela Muñoz estuvo a su lado en todo momento, por lo que se mostró tranquilo y con buen ánimo.

Carlos encendió las alarmas luego de aparecer recostado en la cama de un hospital, portando una bata y conectado a monitores médicos.

“Yo pensando que ya se me pasó el efecto de la anestesia” y “la anestesia: a mí no me echen la culpa”, escribió Guerrero.

En sus historias de Instagram, ‘El Warrior’ explicó que la operación fue planeada, y no consecuencia de una emergencia médica. De esta forma, despejó rumores de alarma en torno a su salud.

El presentador se mostró agradecido con el personal médico y subrayó el acompañamiento de su familia, particularmente de su esposa.

La trayectoria de Carlos Guerrero

El conductor nació en 1979 en la Ciudad de México. Inició su carrera profesional a los 16 años tras ganar un concurso que lo llevó a realizar sus primeras transmisiones en Telecable del Centro.

Luego, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad La Salle Bajío, en León, Guanajuato. En 1998 se unió a las filas de TV Azteca Bajío.

Posteriormente, saltó a la fama en el año 2000 como corresponsal de ‘Los Protagonistas’ dirigido por José Ramón Fernández.

Tiempo después, se integró a ‘Fut Azteca’, narrando eventos como Copas de Mundo, Eurocopas y Juegos Olímpicos junto a Luis García y Christian Martinoli.

Desde 2021, es el conductor de ’Survivor México’.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
