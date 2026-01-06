Conductor de ‘Survivor México’, ‘El Warrior’, preocupa tras ser hospitalizado y sometido a cirugía

“Me operaron porque ya no me dejaba respirar”.

El famoso presentador de noticias y conductor de ‘Survivor México’, Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘El Warrior’, preocupó a sus seguidores luego de compartir una imagen desde el hospital.

A través de sus cuentas en redes sociales, Guerrero compartió detalles de su estado de salud para tranquilizar a sus seguidores y destacar que, pese a la alarma inicial, su salud está estable.

Tras ser hospitalizado y sometido a cirugía, ‘El Warrior’ indicó que está recuperándose. “¡Estoy bien! Me operaron porque la sinusitis ya no me dejaba respirar”.

En videos publicados por el propio conductor, se puede apreciar que su esposa Gisela Muñoz estuvo a su lado en todo momento, por lo que se mostró tranquilo y con buen ánimo.

Carlos encendió las alarmas luego de aparecer recostado en la cama de un hospital, portando una bata y conectado a monitores médicos.

“Yo pensando que ya se me pasó el efecto de la anestesia” y “la anestesia: a mí no me echen la culpa”, escribió Guerrero.

En sus historias de Instagram, ‘El Warrior’ explicó que la operación fue planeada, y no consecuencia de una emergencia médica. De esta forma, despejó rumores de alarma en torno a su salud.

El presentador se mostró agradecido con el personal médico y subrayó el acompañamiento de su familia, particularmente de su esposa.

La trayectoria de Carlos Guerrero

El conductor nació en 1979 en la Ciudad de México. Inició su carrera profesional a los 16 años tras ganar un concurso que lo llevó a realizar sus primeras transmisiones en Telecable del Centro.

Luego, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad La Salle Bajío, en León, Guanajuato. En 1998 se unió a las filas de TV Azteca Bajío.

Posteriormente, saltó a la fama en el año 2000 como corresponsal de ‘Los Protagonistas’ dirigido por José Ramón Fernández.

Tiempo después, se integró a ‘Fut Azteca’, narrando eventos como Copas de Mundo, Eurocopas y Juegos Olímpicos junto a Luis García y Christian Martinoli.

Desde 2021, es el conductor de ’Survivor México’.