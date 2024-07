¡No se quedó callada! Niurka respondió a las críticas de Olga Breeskin con esta contundente frase

Niurka Marcos Aventurera, y en esta ocasión le lanzó unos contundentes dardos a la violinista Olga Breeskin.

Como te contamos ayer en TVyNovelas, Olga Breeskin causó un gran impacto en el mundo de la farándula por sus declaraciones, pues además de acusar a Gabriel Soto de no tratar bien a Irina Baeva, se animó a dejarle un mensaje muy fuerte a Niurka.

Para la violinista, la actitud de Niurka fue condenable, por lo que le aconsejó no criticar a otras personas, además de que finalizó su encuentro con medios de comunicación con una poderosa advertencia: “Cuando le diga, me va a oír, pero hoy no tengo nada para nadie”, señaló.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ NIURKA A OLGA BREESKIN?

Niurka, claro, no se quedó callada y le regresó el favor a Olga Breeskin con una frase muy fuerte, ya que a decir de la vedette cubana si es verdad que, como la violinista dijo, el musical se basó en la película de los 50’s, entonces debieron decir desde un inicio de qué se trataba y no engañar a los asistentes.

“No se puede destruir lo que estrenó destruido, ¿pues cómo?”

“Le vendieron al público gato por liebre. Debieron llamarla Aventurera, la película, para que la gente sepa lo que está pagando” consideró la famosa, quien por otro lado remarcó que la obra fue un fracaso desde un inicio, con o sin sus críticas.