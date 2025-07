Olga Breeskin honra a Dulce con emotivo homenaje: “Siento que ella canta a través mi violín”

Olga Breeskin rindió un homenaje muy especial a su amiga Dulce, quien este 29 de julio habría cumplido 70 años.

La violinista formó parte del espectáculo conmemorativo en el Casino Gran Palacio de Monterrey, donde interpretó las canciones más emblemáticas de la fallecida cantante, usando su violín como vehículo para hacerla “cantar” una vez más.

“Hay una cosa muy particular que me pasa con la música de Dulce. Como ella frasea tan bonito, me ayuda a cantar con el violín como si lo estuviera haciendo ella, y ese es un fenómeno que nunca me había pasado con nadie”, declaró emocionada Breeskin durante una entrevista en De Primera Mano.

Dulce, una amiga que sigue presente

“Siento que ella canta a través de mi violín”

Olga recordó que su conexión con Dulce nació desde los años 80, cuando ambas compartían escenario en el Hotel Continental. Desde entonces, cultivaron una amistad basada en admiración mutua.

“Siempre fue una mujer derecha, organizada, pulcra, espiritual, familiar... y todo eso lo siento ahora. Cada vez que practico su música, siento a Dulce más cerca que nunca”, expresó conmovida.

Breeskin también reveló que mantiene contacto con Romina, hija de la cantante, a quien apoya con cariño. “Estoy con ella. Yo soy su tía, ella es mi sobrina. Me identifico con el dolor suyo como hija”, dijo.

Tres joyas de Dulce en violín

Entre las canciones que interpretó en este homenaje destacan Déjame volver contigo, Heridas y Señor amor, piezas que Dulce misma le compartió como sus favoritas.

Olga relató que fue la misma cantante quien le dijo: “De las que más me llega, Breeskin, es Déjame volver contigo”, lo cual le da un significado aún más profundo a su interpretación.

De la música al testimonio de vida

Además de sus presentaciones musicales, Olga Breeskin ha tomado un rumbo espiritual que la ha llevado a ofrecer conferencias sobre temas difíciles como la trata de personas y la prostitución, a raíz de su entrevista en El minuto que cambió mi destino.

“Eso me ha generado invitaciones para hablar con padres, madres solteras”, afirmó.

Recuerdos imborrables con María Félix e Irina Baeva

Durante la charla, Olga compartió una entrañable anécdota con María Félix, quien le sugirió mandar a hacer un retrato al óleo que aún conserva. “Cada vez que lo veo, recuerdo que me lo recomendó La Doña. Y tenía razón”, confesó.

También habló de su cercanía con Irina Baeva, a quien frecuenta cuando la actriz viaja a Las Vegas. Aunque prefiere no hablar de temas personales, agradece esa conexión basada en respeto y afinidad cultural.

¿Regresará a los escenarios con un nuevo proyecto?

Breeskin adelantó que podría estar en pláticas con el productor Moisés, esposo de Romina, para montar una gira que combine lo mejor del repertorio de Dulce con su propio legado musical. “No va a competir con Grandiosas ni con Divas, será algo diferente”, dijo en tono entusiasta.

Sobre su posible ingreso a La Casa de los Famosos, Olga no descarta la idea, pero asegura que si sucede, será por voluntad divina. “No me gusta pedir entrar a proyectos, prefiero que me lo ofrezcan si de verdad encajo. Vamos a ver qué dice el jefe Jesucristo”, concluyó con humor y fe.