Suscríbete
Síguenos en:
Hollywood

Actriz de ‘El Grinch’ termina en el hospital tras ser picada por VENENOSA ARAÑA en México

La también cantante compartió fotos desde el área de urgencias donde la atendieron.

Abril 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Taylor-Momsen.jpg

Taylor Momsen sufrió de una terrible picadura de araña y el veneno se extendió por su pierna.

Instagram

“Una araña enorme decidió morderme y su veneno realmente afectó mi sistema”.

La famosa actriz estadounidense Taylor Momsen, conocida por su participación en ‘Gossip Girl’ y ‘El Grinch’ tuvo que ser hospitalizada de emergencia después de sufrir una picadura de araña, esto poco antes de su participación en el concierto de AC/DC en México.

Fue a través de sus redes sociales donde la también vocalista de ‘The Pretty Reckless’ compartió imágenes desde la clínica donde agradeció a los médicos por la atención que recibió.

La intérprete no ofreció nuevos detalles sobre su estado de salud, sin embargo, en el video que publicó en Instagram se observa que la reacción a la picadura se extendió por su pierna.

TE RECOMENDAMOS: Actriz de ‘Corazón rebelde’ pide oraciones para su bebé; fue MORDIDA por una araña violinista: “Se puso negra”

Pese a su estado, Momsen no canceló su presentación, ya que fue la encargada de abrir el primero de los conciertos en el Estadio GNP, donde tuvo que subirse al escenario aún con las molestias que le provocó el veneno.

“Una araña enorme decidió morderme y su veneno realmente afectó mi sistema, así que tuve que ir con los increíbles doctores en México para que me pusieran una inyección bastante fuerte antes del show de anoche… ¡súmenlo a la lista!”, escribió Taylor.

Te puede interesar:
Lucha-Moreno.jpg
Famosos
‘Mimí’ de ‘Flans’ de luto por el deceso de su madre, la actriz y cantante Lucha Moreno
Abril 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Doctora-Sandra-Lee.jpg
Hollywood
La famosa dermatóloga Sandra Lee sufre DERRAME CEREBRAL en plena grabación: una parte de su “cerebro murió”
Abril 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alexa-Hoffman.jpg
Famosos
Alexa Parra confiesa que cometió UN ERROR EN LA DENUNCIA contra su padre: “he traído cargando muchísimo la culpa”
Abril 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia enciende la polémica al promocionar “SUEROS VITAMINADOS” asociados a la muerte de 8 personas
Abril 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rey-Felipe.jpg
Famosos
El rey Felipe VI HUYE tras el escándalo de “sus novios” y asiste sin Letizia ni sus hijas a una boda
Abril 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

En México, solamente dos tipos de arañas son considerados de importancia médica por la potencia de su veneno, se trata de las Lactrodectus (viudas negras) y Loxosceles (violinistas), ambas comunes en espacios oscuros y rincones del hogar. Sus mordeduras pueden provocar desde reacciones locales hasta complicaciones graves y, en ciertos casos, los síntomas iniciales pueden confundirse con los de un resfriado.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Taylor Momsen sufre un accidente de este tipo. En mayo de 2024, la intérprete fue mordida por un murciélago durante una presentación en Sevilla, España, por lo que tuvo que recibir un par de dosis de vacunas contra la rabia.

Curiosamente, la situación también coincidió con el tour de AC/DC.

NO TE VAYAS SIN LEER: Exconcursante de ‘La Voz’ muere tras ser MORDIDA por una serpiente mientras dormía

“Momento de rock and roll. En Sevilla, durante Witches Burn, un murciélago se aferró a mi pierna, en el momento yo estaba cantando y no tenía idea hasta que el público empezó a gritar y señalar… sí, me mordió”, reveló horas después en redes.

La cantante ha enfrentado ambas incidentes con humor, incluso bromeando con la posibilidad de convertirse en ‘La Mujer Araña’ o ‘Batichica’.

veneno
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Katy-Perry (1).jpg
Hollywood
Famosa actriz de Netflix acusa de AGR3SIÓN SEXU4L a Katy Perry: “se apartó la ropa interior”
Abril 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
No-Doubt.jpg
Hollywood
Integrante de ’No Doubt’ destapa que tiene PARKINSON y que aún acompañará a la banda a su gira
Abril 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Scary-movie.jpg
Hollywood
Actriz de ‘Scary Movie’ y sus cuatro hijos son terriblemente EMBESTIDOS por un auto; esto se sabe
Abril 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Chuck-Norris.jpg
Hollywood
Luto en Hollywood por la MUERTE de Chuck Norris, el ícono de acción y las artes marciales
Marzo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
niurka la mansion vip.jpg
Famosos
Niurka: le mencionan a Bobby Larios en La Mansión VIP y lanza una advertencia: "¡Conmigo no te equivoques!”
La vedette ya tiene a su primera rival dentro del reality show
Abril 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho de nigris ring royale.jpg
Famosos
Poncho de Nigris va contra televisoras y anuncia que hará su propio reality show en redes
El creador de Ring Royale está convencido de que el mercado del entretenimiento ha cambiado
Abril 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
La Picara Sonadora 1.jpg
Telenovelas
Nueva versión de “La Pícara Soñadora” da claquetazo; ¿quién hacen los papeles de Mariana Levy y Diana Golden?
Esta nueva producción será, a diferencia de la de 1991, producida en formato de serie
Abril 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
mar rendon eugenio derbez.jpg
Famosos
De la gloria al olvido: Finalista de La Academia denuncia boicot y Eugenio Derbez se une a su causa
La cantante, con un nudo en la garganta, denunció malos tratos, además que de la quieren obligar a hacer música que ella no quiere
Abril 15, 2026
 · 
Alejandro Flores