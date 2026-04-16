Actriz de ‘El Grinch’ termina en el hospital tras ser picada por VENENOSA ARAÑA en México

“Una araña enorme decidió morderme y su veneno realmente afectó mi sistema”.

La famosa actriz estadounidense Taylor Momsen, conocida por su participación en ‘Gossip Girl’ y ‘El Grinch’ tuvo que ser hospitalizada de emergencia después de sufrir una picadura de araña, esto poco antes de su participación en el concierto de AC/DC en México.

Fue a través de sus redes sociales donde la también vocalista de ‘The Pretty Reckless’ compartió imágenes desde la clínica donde agradeció a los médicos por la atención que recibió.

La intérprete no ofreció nuevos detalles sobre su estado de salud, sin embargo, en el video que publicó en Instagram se observa que la reacción a la picadura se extendió por su pierna.

TE RECOMENDAMOS: Actriz de ‘Corazón rebelde’ pide oraciones para su bebé; fue MORDIDA por una araña violinista: “Se puso negra”

Pese a su estado, Momsen no canceló su presentación, ya que fue la encargada de abrir el primero de los conciertos en el Estadio GNP, donde tuvo que subirse al escenario aún con las molestias que le provocó el veneno.

“Una araña enorme decidió morderme y su veneno realmente afectó mi sistema, así que tuve que ir con los increíbles doctores en México para que me pusieran una inyección bastante fuerte antes del show de anoche… ¡súmenlo a la lista!”, escribió Taylor.

En México, solamente dos tipos de arañas son considerados de importancia médica por la potencia de su veneno, se trata de las Lactrodectus (viudas negras) y Loxosceles (violinistas), ambas comunes en espacios oscuros y rincones del hogar. Sus mordeduras pueden provocar desde reacciones locales hasta complicaciones graves y, en ciertos casos, los síntomas iniciales pueden confundirse con los de un resfriado.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Taylor Momsen sufre un accidente de este tipo. En mayo de 2024, la intérprete fue mordida por un murciélago durante una presentación en Sevilla, España, por lo que tuvo que recibir un par de dosis de vacunas contra la rabia.

Curiosamente, la situación también coincidió con el tour de AC/DC.

NO TE VAYAS SIN LEER: Exconcursante de ‘La Voz’ muere tras ser MORDIDA por una serpiente mientras dormía

“Momento de rock and roll. En Sevilla, durante Witches Burn, un murciélago se aferró a mi pierna, en el momento yo estaba cantando y no tenía idea hasta que el público empezó a gritar y señalar… sí, me mordió”, reveló horas después en redes.

La cantante ha enfrentado ambas incidentes con humor, incluso bromeando con la posibilidad de convertirse en ‘La Mujer Araña’ o ‘Batichica’.