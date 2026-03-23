Actriz de ‘Corazón rebelde’ pide oraciones para su bebé; fue MORDIDA por una araña violinista: “Se puso negra”

“Roma se va a quedar hospitalizada, estamos hechos mier*a, su patita se está poniendo muy negra y no saben qué es”.

La actriz Tanza Varela, reconocida por su participación en el melodrama ‘Corazón rebelde’, dio a conocer que enfrenta un grave momento familiar luego de que una araña violinista mordiera a su hija de 11 meses.

La menor llamada Roma fue hospitalizada y permanece internada con lesiones severas en una de sus piernas.

La actriz de origen chileno y residente de Oaxaca, detalló que a su bebé le realizaron análisis de sangre y estudios para monitorear el avance del cuadro. “Estamos en urgencias. A la Roma le picó un bicho, algún experto en picadas, ¿por favor? Para poder mandar unas cuantas fotos (…) Se le ha puesto morado”, comunicó la actriz.

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Hasta ese momento, Varela no tenía la confirmación de que se trataba de una araña violinista, por ello al saberlo buscó contactar con dermatólogos para un diagnóstico preciso y una pronta intervención.

“Chiquillos, la Roma se va a quedar hospitalizada, estamos hechos mier*a, su patita se está poniendo muy negra y no saben qué es, yo estoy hecha pico, si le pasa algo a la Roma se me acaba la vida. Recen por la Roma, todo lo que puedan y volveremos con noticias”, dijo la actriz.

Y añadió que la menor permanecerá al menos una semana hospitalizada. “Mándenle por favor, todo su amor. Nuestros hijos son lo más importante que existe en nuestra vida. Gracias a todos”, sentenció.

La araña violinista

También conocida como araña de rincón, es considerada una de las más venenosas del mundo, según el Instituto de Biología de la UNAM. Se esconde en grietas, detrás de muebles y espacios poco accesibles en los hogares, lo que dificulta su identificación y aislamiento. En México se han registrado 40 especies distintas, presentes en casi todas las entidades del país.

La mordedura suele ser imperceptible al momento, pero puede derivar en síntomas que van desde enrojecimiento, inflamación y fiebre, hasta vómitos y dolor abdominal. El Instituto de Biología advierte que el contacto con este arácnido podría provocar lesiones necróticas e incluso el fallecimiento de la persona afectada, por lo que la atención hospitalaria inmediata es la indicación principal.

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¿Quién es Tanza Varela?

Constanza Andrea Varela de la Barran cursó estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa tras iniciar su carrera en Chile, donde adquirió notoriedad en la telenovela juvenil ‘Corazón Rebelde’.

La actriz reside en Puerto Escondido, acompañada por el cineasta Matías Bize, su pareja actual.