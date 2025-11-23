Actores que quedaron bancarrota pero tuvieron una segunda oportunidad

La declaración de Kevin Spacey de que está en bancarrota fue impactante no sólo por ser una estrella famosa de Hollywood, también por la honestidad del actor.

“Voy adonde hay trabajo. Literalmente no tengo un hogar, eso es lo que intento explicar”, contó en el programa Piera Morgan sin censura. “He tenido muy poco dinero entrando y todo saliendo”.

Como informamos en TVyNovelas, aseguró que su casa está en Baltimore, pero fue subastada para reparar su crisis financiera. Ahora debe guardar sus cosas en una bodega y vivir donde puede.

La suya, sin embargo, no es la primera historia de una súper estrella en crisis económica. Aunque sus sueldos suelen ser estrafalarios (Spacey ganaba medio millón de dólares por cada episodio de House of Cards) sus gastos y malas decisiones financieras también suelen serlo.

Aquí te presentamos algunos ejemplos.

El estilo de vida de Michael Jackson

Michael Jackson era, desde 2003, una “bomba de relojería financiera a punto de explotar en cualquier momento”. En ese año, cuando su carrera estaba en un bache profundo, el Rey del Pop fue demandado por una empresa a la que había contratado ¡para sanar sus finanzas!

El resultado fue caótico porque el estilo de vida del cantante era de tal despilfarro que terminó con una enorme deiuda con dicha empresa.

De cualquier manera, Michael ignoró todas las señales de que sus pasivos crecían mientras sus activos eran cada vez menores. Y cuando se pensaba que su gira mundial This is it lo salvaría de la bancarrota, Jackson murió semanas antes de que comenzará.

Se supo entonces que debía 500 millones de dólares, que no podía pagar un préstamo bancaria igual de millonario y que carecía de ingresos regulares.

Lo único que lo salvó fue, irónicamente, su muerte: los discos, videos, películas se volvieron un fenómeno de ventas y de esa manera sus finanzas se recuperaron.

El costo de ser Kim Bassinger

Kim Bassinger pasó a la historia del cine erótico hollywoodense con “9 1/2 semanas”, una película que mezclaba la reflexión profunda sobre las relaciones amorosas y el impulso del deseo desenfrenado,

Pero eso fue en 1986 y desde entonces Kim trató de separarse de ese personaje sensual.

Siete años después, y a pesar de que ya había firmado contrato, Bassinger rehúso a hacer la película cuando le plantearon que la puesta en escena implicaba algunas escenas de sexo explícito.

La compañía productora la demandó y la sentencia fue contra la actriz: 7.4 millones de dólares tenía que pagar. Kim Bassinger se declaró en bancarrota.

La segunda oportunidad de Sharon Stone

La actriz, ícono del Hollywood sensual de la década de los 90, lo mismo en películas con Michael Douglas que con Arnold Shwarzenegger o Roberto De Niro, tuvo un incidente dramático en 2001, cuando un derrame cerebral la tuvo al borde de la muerte.

Al recordar ese episodio, Stone no puede sino llorar. Así quedó grabado en una entrevista para la BBC que la incluyó en un serie de 100 mujeres líderes.

“Estaba en el piso y no podía conseguir iuna ambulancia; estaba en el hospital y no me creían; cuando perdí la custodia de mi hijo en la corte”.

Por si fuera poco, Stone cuenta que tras superar el episodio y mientras trataba de recuperar su salud y a su hijo, mucha gente se aprovechó de ella y la dejaron sin dinero.

“Me quedé en bancarrota y tuve que rehipotecar mi casa sin tener dinero”.

El nuevo Drake Bell

En 2014, Drake Bell debía medio millón de dólares. Y al año él ganaba apenas unos 25 mil dólares. Definitivamente estaba en bancarrota.

El ex estrella infantil tenía un estilo de vida insostenible y cuando dejó de aparecer en Drake y Josh, las deudas comenzaron a acorralarlo.

A eso se sumó una deuda fiscal que fue lo que finalmente lo orilló a declararse en bancarrota. Drake salió de su trance económico no sólo al sanear sus finanzas sino al voltear a México, donde ha conseguido reactivar algo de la fama que tuvo de adolescente.