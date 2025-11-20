Actor confirma que perdió su casa y debe millones tras enfrentar cargos por acoso sexual

Ya pasaron dos desde que Kevin Spacey fuera declarado inocente en su caso de acoso sexual, pero el actor de “House of Cards” de Netflix atraviesa un punto de quiebre en su vida, pues se quedó sin casa ni dinero.

El ganador del Oscar reveló que ha estado viviendo en hoteles y alojamientos de Airbnb tras su costosa batalla legal en casos penales y civiles.

“Voy adonde hay trabajo. Literalmente no tengo un hogar, eso es lo que intento explicar”, contó en el programa Piera Morgan sin censura. “He tenido muy poco dinero entrando y todo saliendo”.

Aseguró que su casa está en Baltimore, pero fue subastada para reparar su crisis financiera. Ahora debe guardar sus cosas en una bodega y vivir donde puede.

El actor Kevin Spacey también admitió que su situación financiera “no es buena”, y que además debe “millones” por su defensa legal en los varios procesos judiciales que enfrentó.

🚨 KEVIN SPACEY SAYS HE’S HOMELESS - AFTER SEX SCANDALS BLEW UP HIS CAREER, HIS MONEY, AND HIS LIFE



Kevin Spacey just confirmed something nobody ever expected to hear from a two-time Oscar winner:



He is literally homeless.



No house.

No steady income.

Living out of hotels,… pic.twitter.com/IW0PJN72Ou — HustleBitch (@HustleBitch_) November 20, 2025

¿De qué acusaron a Kevin Spacey?

Kevin Spacey logró absoluciones en casos penales y civiles por presunto abuso sexual. En julio de 2023, fue declarado no culpable de los nueve cargos de delitos sexuales que le imputaban cuatro hombres, correspondientes a supuestos incidentes ocurridos entre 2001 y 2013 en el Reino Unido.

Kevin Spacey AFP

En Nueva York, el actor fue exculpado de responsabilidad en una demanda civil por abuso sexual presentada por el actor Anthony Rapp.

Sin embargo, en 2021 fue condenado a pagar 31 millones de dólares a la productora MCR, encargada de la serie House of Cards, como indemnización por incumplimiento de contrato y perjuicios causados por su comportamiento durante el rodaje. Cabe recordar que Kevin Spacey fue vital en el éxito de House of Cards’, donde su personaje golpeaba su escritorio con un anillo en el dedo... lo que hasta hoy es el emblemático sonido de Netflix.