Hollywood

Hija de Gloria Estefan y su pareja protagonizan terrible pelea que terminó en golpes y arresto

Emily y su novia tuvieron una pelea que se salió de control.

October 30, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Emily-Estefan.jpg

Gemeny Hernández es señalada de agredir a su novia Emily Estefan.



Emily Estefan, la hija de la reconocida pareja de músicos cubanos Gloria y Emilio Estefan, ofreció su testimonio en una audiencia de Miami, luego de que fue víctima de robo con violencia y agresión por parte de su pareja.

El proceso judicial se inició contra Gemeny Hernández, de 31 años, con quien mantiene una relación sentimental desde hace 8 años.

La hija de las estrellas le dijo a la policía que su novia la golpeó en la cabeza con un teléfono en medio de una discusión.

Según las autoridades, ambas forcejearon para quedarse con el teléfono, el cual es propiedad de Estefan y en el jaloneo terminaron peleando en el suelo.

Emily sufrió un golpe en el ojo, lo que le provocó un moretón, además de rasguños en el cuello.



Arrestan a la novia de la hija de Gloria Estefan por presunto caso de violencia doméstica Gemeny Hernández, pareja de Emily Estefan, fue arrestada por presunto robo con violencia y agresión menor. Aunque la víctima no fue identificada oficialmente, el informe policial apunta a que se trata de la hija de Gloria y Emilio Estefan. Según el reporte, Hernández habría arrebatado un teléfono a la víctima y la golpeó con él durante una discusión. Emily Estefan prestó testimonio ante la corte; sin embargo, los detalles de su declaración no fueron divulgados mientras avanza la investigación. #LaOpinión #Entretenimiento #GloriaEstefan #GemenyHernández #EmilyEstefan



El reporte policial indica que la hija del productor y la cantante, referentes en la industria de la música, recuperó su teléfono y pudo llamar al 911, después agentes llegaron y arrestaron a Gemeny.

Durante la audiencia, Emily Estefan ofreció su testimonio ante la corte, aunque no se divulgaron más detalles de su declaración.

Hernández fue ingresada en el centro correccional Turner Guilford Knight (TGK) del condado de Miami-Dade y una jueza determinó una fianza de 3 mil dólares.



🚨BREAKING NEWS🚨 10/28/25 Emily Estefan’s long term girlfriend arrested for alleged domestic dispute in Miami Florida. Gloria Estefan youngest daughter. #fyp #LIVEIncentiveProgram #KeepItRealKeepItLIVE #PaidPartnership #greenscreenvideo @Noticias Telemundo



¿Quién es Emily Estefan?

Es la hija mayor de Gloria y Emilio, y se graduó del prestigioso Berklee College of Music en Boston. Se especializó en arreglos, composición, producción y filosofía musical.

Emily también es cantante y ha producido y dirigido su álbum debut llamado ‘Take Whatever You Want’. También ha trabajado en la industria musical con su sello ‘Alien Shrimp Records’ y ha participado en actividades frente a cámaras, como en el remake de ‘Father of the Bride’.

Estefan y Gemeny iniciaron su romance en 2016 y éste se hizo público en 2017, año en que asistieron juntas al homenaje que recibía Gloria Estefan en el Kennedy Center.

Ambas presentaron el podcast ‘In Our Own World’, aunque no han publicado ningún episodio desde abril. En redes sociales presumen fotos y momentos juntas, Gemeny es música y fashion stylist, y se ha mantenido cercana a la familia Estefan, quienes la consideraban como parte de su familia.







Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
