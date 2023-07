Yordi Rosado y el día que una fanática le hizo ‘brujería'; ¡te sorprenderá la razón!

Yordi Rosado es una de las figuras más reconocidas en la televisión, fama que obtuvo sobre todo gracias al programa “Otro rollo”, de Adal Ramones. Además de su trabajo como conductor , Yordi también se ha abierto camino como escritor, trabajo en el que ha tenido gran éxito.

Sin embargo, el ser toda una personalidad en el mundo de la farándula le ha traído a Yordi Rosado un sinfín de anécdotas curiosas, y fue durante el podcast “De todo un mucho” que el conductor de televisión recordó un curioso momento de su vida.

Para una fan de Yordi Rosado, no fue suficiente asistir siempre a “Otro rollo” para pedirle fotos y autógrafos, sino que quiso llegar a más, y por caminos que no fueron del todo buenos usando métodos mágicos. Esta es la historia.

YORDI ROSADO RECUERDA EL DÍA EN QUE UNA FAN LE HIZO “BRUJERÍA”

Yordi Rosado contó en aquella ocasión que la fan asistía como público todos los días a las grabaciones de “ Otro rollo ” y, al terminar, lo esperaba a la salida para tomarse una foto con él, algo a lo que siempre accedía... aunque eso sí, sin bajarse de su coche.

“Fue durante dos o tres años, era muy fan y muy linda, pero siempre me esperaba, yo decía ‘qué padre’. Un día me llevó un regalo, me acuerdo perfecto, una playera que me llevó de no recuerdo qué marca, pero estaba muy de moda en México, recuerdo que me encantó la playera, la usé muchísimo, era azul con café”, relató Yordi Rosado.

Las cosas, sin embargo, comenzaron a ponerse extrañas, continuó Yordi. “Yo creo que era San Valentín, me regaló unas rosas, llegué a mi casa y le dije a mi esposa, ‘oye me regaló esta chava que me espera siempre afuera estas rosas’, ‘ay qué linda’ me dijo ella, venían muy amarradas las rosas. Mi esposa las empezó a abrir y separar para ponerlas en un florero, cuando las cortó y las abrió, adentro había una bolsita de terciopelo. Venían mi foto y la de ella amarradas como con miel o no sé”, detalló el conductor.

De inmediato, internautas le aclararon a Yordi que ese era seguramente un “amarre”, un hechizo de magia blanca para que él se enamorara de la chica, pero al deshacerlo, éste no dio resultado.