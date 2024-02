La salud de Daniel Bisogno: estas son las enfermedades que ha padecido el conductor de Ventaneando

Daniel Bisogno no se ha presentado a trabajar a Ventaneando desde este jueves, lo que desató nuevos rumores sobre su estado de salud que no han sido aclarados del todo, ¿qué enfermedades ha padecido “El Muñeco”?

Al parecer, las complicaciones de salud no han abandonado a Daniel Bisogno, y aunque Pati Chapoy en un inicio declaró que el presentador se había ausentado para realizarse análisis de rutina, todo apunta a que, tal vez, “El Muñeco” fue hospitalizado de nuevo:

“En la mañana le hicieron ciertos procedimientos y salió muy bien. Seguramente se va a quedar a descansar el fin de semana, no lo sé todavía porque no me lo ha reportado”, dijo Pati Chapoy en la última actualización sobre Daniel Bisogno, quien este lunes tampoco apareció en Ventaneando .

Es importante recordar que, en el 2023, Daniel Bisogno estuvo hospitalizado en el área de terapia intensiva debido a un cuadro hepático derivado de la ruptura de várices esofágicas que lo mantuvo entre la vida y la muerte; sin embargo, este no ha sido el único problema de salud que el conductor ha enfrentado.

LAS ENFERMEDADES DE DANIEL BISOGNO

En medio de las especulaciones y las apariciones de Daniel Bisogno en público, en donde se apreciaba cada vez más delgado, el programa de YouTube Chisme no like ventiló que el presentador padecía de VIH, información que él se encargó de desmentir poco después; incluso, anunció que demandaría a los youtubers que habían difundido el rumor .

Hasta ahora, el último problema en la salud de Bisogno ha sido el cuadro hepático derivado de unas várices esofágicas que se le reventaron; sin embargo, el presentador de Ventaneando también ha padecido otras enfermedades.

Durante la pandemia de COVID-19, Daniel Bisogno se contagió del virus y debió cumplir con el periodo de aislamiento prescrito por los médicos; asimismo, en noviembre del año pasado reveló que le habían sido detectados problemas en el hígado que todavía no estaban resueltos del todo.