Yolanda Andrade aún le guarda amor a Verónica Castro y le dice: Soy bromista, pero no mentirosa

Yolanda Andrade le manda contundente mensaje a Verónica Castro tras llamarla “bromista”.

Hace unos días, Verónica Castro rompió el silencio sobre el escándalo en el que ha estado envuelta con Yolanda Andrade por unas supuestas fotos que tiene el diseñador de modas, Mitzy, de la presunta boda entre la conductora y la mamá de Cristian Castro, y también habló respecto a la crisis de salud que enfrenta la presentadora de ‘Montse & Joe’.

“No (me sentí) lastimada, eran bromas en su mal momento y en su mal tiempo, pero está bien, las cosas hay que tomarlas de quien vienen y si ella es una bromista, pues se toman de una persona bromista y ya... Sí me dijeron (sobre el delicado estado de salud de Yolanda Andrade), siempre bendiciones para todo el mundo”.

Ahora, Yolanda Andrade reaccionó ante las declaraciones de ‘La Vero’ al llamarla bromista y expresó que todavía le guarda mucho amor, pese a las declaraciones negativas que ha realizado la cantante en su contra.

“Soy bromista, pero no soy mentirosa. Sí, claro que hubo mucho amor, la veo muy diferente, le deseo también a ella mucha salud y bendiciones. Soy responsable de mis palabras y yo nunca he dicho ninguna mentira... Hay que viajar ligeros de equipaje y me refiero, también, a la mochila que traemos cargando de la vida con mentiras”.

“Hace mucho que la desconozco. (De mi parte) todavía hay amor; siempre he tenido relaciones bien bonitas con todas mis parejas. Bueno, la más bonita fue con la Montse (Oliver)... Todas han sido importantes, pero ha sido la más sacrificada, ha pasado todos los tiempos conmigo”, agregó la también actriz.

