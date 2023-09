Yolanda Andrade reaparece y le responde a Laura Zapata tras desearle la enfermedad que tiene

Yolanda Andrade no se da por vencida, debido al aneurisma cerebral que le diagnosticaron hace cuatro meses.

Semanas atrás, Laura Zapata confesó que los problemas de salud por los que atraviesa Yolanda Andrade eran consecuencia de todo lo que dijo sobre Verónica Castro.

“Cuando tú avientas un boomerang, el boomerang da vuelta en la esquina y se regresa a cortarte la cabeza... Se lo merecería, cómo es posible hacer lo que hizo con Verónica Castro”.

Hace unos momentos, Yolanda Andrade reapareció para contestarle a Laura Zapata y habló sobre la posibilidad de que alguien del medio artístico le haya hecho brujería.

“Esa señora que cosa tan rara. Yo ya le he dicho muchas cosas, ella también a mí. Sí me sorprende que alguien le desee (la muerte) porque yo no lo haría... Hay que tener mucha paciencia y dedicación para hacer cosas malas... Hay gente que presume mucho la educación y los estudios, pero tienen comportamientos y deseos equivocados”.

Asimismo, una reportera le recordó a Yolanda Andrade que el enojo de Laura Zapata surgió a raíz de que ella dijo que Thalía la mantenía.

"¿Y eso qué tiene que ver con mi salud, por eso ella desea que me muera?, pues ya salió el peine”", expresó la también actriz.