Yolanda Andrade habla de las íntimas fotos que tiene Mitzy donde está con Verónica Castro

Yolanda Andrade dice que Mitzy podría tener evidencia de la relación que tuvo ella con ‘La Vero’.

Esta semana te dimos a conocer en nuestra edición impresa que Mitzy le dio una nueva oportunidad a Verónica Castro para que se disculpe con él por haberlo llamado “ratero”, si no lo hace, ventilará sus íntimos secretos, ya que abrirá las seis maletas con vestidos que le dejó la conductora, donde supuestamente hay fotos de ella con Yolanda Andrade, quien sigue luchando contra el aneurisma que le aqueja.

La presentadora de Montse & Joe se pronunció al respecto ante medios de comunicación, enviándole un mensajito al famoso modista.

“Verónica y yo lo vimos en un aeropuerto en Ámsterdam, me dio mucho gusto verlo, se me hizo mucha coincidencia verlo... No sé si Mitzy nos tomó un paparazzi, capaz, hay que ir por la maleta, pero no, no creo que le haga la ‘gachada’, si no se la he hecho yo, menos él, no creo. Es muy fácil callarle la boca a alguien con una foto o un video, no creo que Mitzy se lo haga... ¡Mitzy quédate con los vestidos, ¿para qué se los regresas?!”.

Ante la pregunta de si le pediría a Mitzy que le regrese las fotos en las que aparece junto a Verónica Castro, Andrade expresó: “No, no son mías, son de él”, dejando abierta la posibilidad de que el diseñador tiene pruebas del supuesto romance que sostuvo con la actriz.