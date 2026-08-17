¿Quién fue eliminado de La Casa de los Famosos México en la TERCERA semana?

A punto de comenzar la cuarta semana de competencia, los participantes ya notaron que se trata de estrategias y sobrevivir en La Casa de los Famosos México, por lo que parece que los ánimos y las rivalidades explotarán tras la eliminación de una persona más.

Tras la salida de Fede Vigevani, la eliminación de Ximena Herrera y el regreso inesperado de Mariana Ochoa, la gala de eliminación mantuvo en suspenso el nombre de la persona que abandona La Casa.

¿Quiénes se salvaron por decisión del público?

La primera persona en volver de la nominación, fue Yanet Garcia. Por decisión del público, también permaneció en la competencia Masad Altamami.

El tercer nominado que regresó como resultado de los votos del público fue Luis Chaparro. En cuarta posición de ser anunciado como salvado por el público, fue Memo Schutz.

¿Quién fue la persona eliminada en la tercera semana de La Casa de los Famosos México?

Galilea Montijo dio el anuncio el domingo 16 de agosto... Arantza Ruiz fue la eliminada de la competencia. Flor Vigna volvió al juego.

“Conocí gente maravillosa, que me enseño muchas cosas. Todos son increíbles, todos se merecen la oportunidad”, dijo Arantza ya en el foro junto a Galilea Montijo. “Como llevo mucho tiempo haciendo esto, mi cabeza entiende, por preliminares, mi cabeza dijo ‘claro’...

Arantza Ruiz fue la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México Edson Vázquez

Sobre el futuro ganador, Arantza apostó: “Memo es de los hombres más elegantes, maravillosos, y de buen corazón que he visto. Él se merece ganar por cada palabra de respeto que ha dicho ahí adentro.

En tanto, en La Casa, se despidieron de Arantza: “Gracias por tu buena vibra, tu pan, te amamos, aquí está siempre tu lugar”, dijeron los habitantes al despedirla.