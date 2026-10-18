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René Casados le ocultó a su esposa que él era La Gárgola en "¿Quién es la Máscara?” Así reaccionó al saberlo

Fue el primer desenmascarado de la temporada pero René Casados se quedó con una enorme satisfacción

Octubre 17, 2026 • 
Alejandro Flores
rene casados.jpg

René Casados fue La Gárgola

Instagram ¿Quién es la Máscara?

René Casados hizo de su participación en "¿Quién es la Máscara?” una experiencia de vida.

No solamente se enfocó en el reto que significa como artista entrar en una botarga, bailar y cantar; sino que mientras estuvo en el proyecto desarrolló una doble vida: una como René y la otra como La Gárgola, su personaje en el reality de TelevisaUnivision.
Concentrado como siempre en dedicar su mayor esfuerzo en cada proyecto, René Casados llevó al máximo la regla de mantener oculto su personaje para que sea un misterio quién está detrás de la Máscara.
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Los secretos mejor guardados de "¿Quién es la Máscara?”

Todo sobre la temporada 2026 del reality show de TelevisaUnivision

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El secreto mejor guardado de René Casados

Pero casi siempre, los artistas se permiten tener un cómplice, alguien que sí conocer su identidad y los ayuda a mantener el secreto: Jesús Ochoa, por ejemplo, en su momento se apoyó en su hija Jesusa.

Pero René Casados ni eso se permitió ya que su esposa y su hija no supieron nunca que él era La Gárgola... hasta que lo vieron en televisión este domingo.

“Nadie lo sabía. Vimos el programa juntos y una vez que mi esposa Rosa Adriana, mi hija Triana y mi hija Kukene lo vieron, hasta ahí fue el secreto mejor guardado por parte mía”.

Los programas de "¿Quién es la Máscara?” se graban con anterioridad por lo que René Casados estaba en su casa, con su familia, viéndose a sí mismo interpretar a La Gárgola.

“Ellas (su esposa e hijas) estaban conmigo, se conmovieron, me felicitaron, me abrazaron y me besaron: una maravilla sensacional gracias a que dije sí y represente temerariamente a La Gárgola”

rene casados ¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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