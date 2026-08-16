Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Yahir cuenta la etapa más pobre de su vida: “Me robaba el queso”

El habitante de La Casa de los Famosos vivió una etapa especialmente dura antes de conocer la fama

Agosto 15, 2026 • 
Alejandro Flores
yahir.jpg

Yahir

Captura LCDF

“No nos dio miedo no tener dinero”, cuenta Yahir Othon Parra.

El cantante de “Alucinado” es ahora habitante de La Casa de los Famosos y seha convertido en el líder dentro del reality show.
Su carrera despegó cuando salió de “La Academia” y comenzó a sumar éxitos con covers de baladas pop.
Sin embargo, su pasado fue tan complicado que iba al súper mercado, pedía medio kilo de queso... y se iba sin pagarlo.
Esa etapa de su vida fue antes de “La Academia”, cuando vivía en Tijuana junto con su primera pareja formal, Jaqueline Fierros, con quien tuvo a su hijo Tristán.
TE RECOMENDAMOS: Sergio Goyri celebra 50 años de trayectoria: “El éxito te puede hacer perder los pies del piso”

Y fue en ese momento cuando la vida se le complicó a Yahir hasta el punto de que tuvo que ser más pícaro que sus problemas para sobrevivir a la pobreza.

“Yo compraba un jugo, pan... me robaba el queso del súper: pedía medio kilo de queso y me lo clavaba. Comparaba dos cosas y el queso no lo pagaba”.

La vida pobre de Yahir

En aquella temporada, su vida dependía de lo que ganaba cantando en bares, cantinas y restaurantes con grupos a los que no siempre les iba bien.

“Cuando nació mi morro, nos fuimos a un hotel de mala muerte: me costaba 80 pesos diarios... estábamos en Tijuana y no teníamos qué comer”.
Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Tras ganar ‘La Casa De Los Famosos’ y jurar NO VOLVER a un reality, se confirma a Ivonne Montero en ‘La Granja’
La actriz es la segunda concursante que ingresará al aislamiento y a las actividades del campo.
Agosto 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
¿Ivonne Montero es la segunda concursante de ‘La Granja VIP’? LAS PISTAS podrían confirmarla
Agosto 07, 2026
Famosos
Tras ganar ‘La Casa De Los Famosos’ y jurar NO VOLVER a un reality, se confirma a Ivonne Montero en ‘La Granja’
Agosto 10, 2026
Famosos
Carlos Trejo es el PRIMER CONFIRMADO para ‘La Granja VIP 2’: “va a pasar algo y quiero estar presente”
Agosto 06, 2026
Famosos
‘La Granja VIP’ copia a ‘La Casa De Los Famosos’ y DA PISTAS para revelar a sus granjeros
Agosto 06, 2026

El cantante narró este episodio de su vida dentro de La Casa de los Famosos durante una conversación con Luis Chaparro y Ese Pérez.

“Yo le dije: confía en mí, va a estar bien”.

Su optimismo, sin embargo, era lo único que tenían en esos días porque no le alcanzaba ni para la mayonesa de las tortas.

“La mayonesa se la pedía al bato que vendía hot dogs enfrente de la tienda. Le decía: qué onda, ¿me regalas mayonesa?, hazme un paro. Y agarraba papel aluminio y le echaba: ‘sale morro’. Y siempre le dije a la mamá de mi hijo: aguanta, va a funcionar”.

Hoy Yahir puede presumir que tiene 8 discos de estudio, 4 recopilatorios y 9 giras.

Yahir La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez