Yahir cuenta la etapa más pobre de su vida: “Me robaba el queso”

“No nos dio miedo no tener dinero”, cuenta Yahir Othon Parra.
El cantante de “Alucinado” es ahora habitante de La Casa de los Famosos y seha convertido en el líder dentro del reality show.
Su carrera despegó cuando salió de “La Academia” y comenzó a sumar éxitos con covers de baladas pop.
Sin embargo, su pasado fue tan complicado que iba al súper mercado, pedía medio kilo de queso... y se iba sin pagarlo.
Esa etapa de su vida fue antes de “La Academia”, cuando vivía en Tijuana junto con su primera pareja formal, Jaqueline Fierros, con quien tuvo a su hijo Tristán.
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Y fue en ese momento cuando la vida se le complicó a Yahir hasta el punto de que tuvo que ser más pícaro que sus problemas para sobrevivir a la pobreza.
“Yo compraba un jugo, pan... me robaba el queso del súper: pedía medio kilo de queso y me lo clavaba. Comparaba dos cosas y el queso no lo pagaba”.
La vida pobre de Yahir
En aquella temporada, su vida dependía de lo que ganaba cantando en bares, cantinas y restaurantes con grupos a los que no siempre les iba bien.
“Cuando nació mi morro, nos fuimos a un hotel de mala muerte: me costaba 80 pesos diarios... estábamos en Tijuana y no teníamos qué comer”.
El cantante narró este episodio de su vida dentro de La Casa de los Famosos durante una conversación con Luis Chaparro y Ese Pérez.
“Yo le dije: confía en mí, va a estar bien”.
Su optimismo, sin embargo, era lo único que tenían en esos días porque no le alcanzaba ni para la mayonesa de las tortas.
“La mayonesa se la pedía al bato que vendía hot dogs enfrente de la tienda. Le decía: qué onda, ¿me regalas mayonesa?, hazme un paro. Y agarraba papel aluminio y le echaba: ‘sale morro’. Y siempre le dije a la mamá de mi hijo: aguanta, va a funcionar”.
Hoy Yahir puede presumir que tiene 8 discos de estudio, 4 recopilatorios y 9 giras.