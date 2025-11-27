Suscríbete
Famosos

Ximena Navarrete habla de Fátima Bosch y la acusación de fraude; ¿estaba en su top 5?

La ex Miss Universo mexicana respondió a las preguntas de sus seguidores

Noviembre 26, 2025 • 
Alejandro Flores
ximena navarrete y fatima bosch.jpg

Fátima Bosch y Ximena Navarrete

Instagram

Ximena Navarrete no solamente fue Miss Universo. También fue parte del jurado de la final del certamen dos años después de su reinado.

Con esa autoridad, Ximena, que fue la segunda mexicana en ganar la corona universal, habla de lo que sucede ahora con el certamen en el que Fátima Bosch fue designada como ganadora.
“Yo sé que todos hemos escuchado todo este rollo de lo que sucede alrededor de Miss Universo”, dijo Ximena durante una transmisión en vivo en la que contestó preguntas de sus seguidores.
La modelo y actriz se refiere al escándalo de acusaciones de fraude, manipulación y discriminación en contra de la organización de Miss Universo, en particular contra del mexicano Raúl Rocha, copropietario del certamen.

¿Qué piensa Ximena Navarrete del triunfo de Fátima Bosch?

Ximena Navarrete opinó que el escándalo no es un elemento que afecte la corona de Fátima Bosch, ya que su desempeño durante la concentración y el concurso final fue impecable.

“Desde que ella ganó Miss México yo les dije que estaba muy orgullosa de que ella hubiera ganado y que podía hacer un gran papel en Miss Universo”, dijo Ximena Navarrete.

La modelo y actriz también reveló cómo funciona el jurado que elige a la nueva Miss Universo. Contó que, por lo menos en los años en los que ella fue concursante y juez, se establecían dos jurados: el primero trabaja con las misses durante los días previos a la final con entrevistas y pasarelas en las que eligen a un top 15.

El día de la final entra en acción un segundo jurado, que recibe la lista de ese top 15 para elegir a la ganadora.
Eso coincide con la acusación de Harfouch, quien asegura que ese jurado paralelo hizo su elección con base en juicios discriminatorios e incluso racistas.
Navarrete, sin embargó no habló en ningún momento de que hubiera manipulación. Por el contrario, señaló que Fátima es una Miss Universo digna.

“Ella definitivamente estaba en mi top 5 me parece una niña hermosa”

Ximena Navarrete miss universo Fátima Bosch
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
