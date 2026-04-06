William Levy está en un dilema: ama a su novia pero todavía quiere a su ex, asegura Bis La Médium

William Levy ha comenzado una nueva etapa de su vida amorosa... pero sin soltar del todo su pasado.

Por lo menos así lo visualiza Bis La Médium en las caras que lanzó para descubrir lo que hay detrás de la misteriosa mujer con la que el actor ha aparecido públicamente desde hace un mes.

Concretamente, el 9 de marzo, Levy confirmó las versiones de su nuevo noviazgo al publicar un mensaje en el que agradece a “la señorita J” por el “amor limpio y un poquito loco” que le brinda.

La identidad de la “señorita J” uedó al descubierto cuando el propio William apareció en un video junto a ella en una cafetería: se llama Jenifer Camacho y es enfermera de cuidados intensivos.

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La predicción de Bis La Médium sobre William Levy

“Sí está muy enamorado; ha encontrado una mujer para todo lo que le gusta: cubana, sandunguera”.

“Wlliam Levy sigue queriendo a Elizabeth Gutiérrez, así que podríamos ver una sorpresa en algún momento”.

“Sí está muy enamorado de su novia pero no dejemos de ver que él es un tipo al que le gusta atraer a las mujeres por lo que ella tienen que tener mucho control porque lo puede perder”.

Ahora, Bis La Médium agrega un detalle de su identidad: es cubana.La vidente alcanza a descubrir en sus cartas quevive en una etapa de felicidad.Sin embargo, en ese panorama aparece una visión del pasado que podría ser una señal de alerta para la “señorita J”.La misma Bis La Médium le da un consejo:La relación dequedó rota durante su proceso de separación. Protagonizaron incluso tres incidentes en el que tuvo que intervenir la policía por reportes de violencia doméstica.No obstante, la médium y vidente asegura que el actor conserva cientos sentamientos hacia su ex.