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William Levy está en un dilema: ama a su novia pero todavía quiere a su ex, asegura Bis La Médium

La vidente lanza una alerta para que Jenifer Camacho “cuide su relación” con el actor cubano

Abril 05, 2026 • 
Alejandro Flores
william levy (1).jpg

William Levy y Jennifer Camacho comenzaron a aparecer juntos en febrero

Instagram

William Levy ha comenzado una nueva etapa de su vida amorosa... pero sin soltar del todo su pasado.

Por lo menos así lo visualiza Bis La Médium en las caras que lanzó para descubrir lo que hay detrás de la misteriosa mujer con la que el actor ha aparecido públicamente desde hace un mes.
Concretamente, el 9 de marzo, Levy confirmó las versiones de su nuevo noviazgo al publicar un mensaje en el que agradece a “la señorita J” por el “amor limpio y un poquito loco” que le brinda.
La identidad de la “señorita J” uedó al descubierto cuando el propio William apareció en un video junto a ella en una cafetería: se llama Jenifer Camacho y es enfermera de cuidados intensivos.
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La predicción de Bis La Médium sobre William Levy

Ahora, Bis La Médium agrega un detalle de su identidad: es cubana.
La vidente alcanza a descubrir en sus cartas que William vive en una etapa de felicidad.
“Sí está muy enamorado; ha encontrado una mujer para todo lo que le gusta: cubana, sandunguera”.
Sin embargo, en ese panorama aparece una visión del pasado que podría ser una señal de alerta para la “señorita J”.
La misma Bis La Médium le da un consejo:
“Wlliam Levy sigue queriendo a Elizabeth Gutiérrez, así que podríamos ver una sorpresa en algún momento”.

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La relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez quedó rota durante su proceso de separación. Protagonizaron incluso tres incidentes en el que tuvo que intervenir la policía por reportes de violencia doméstica.
No obstante, la médium y vidente asegura que el actor conserva cientos sentamientos hacia su ex.

“Sí está muy enamorado de su novia pero no dejemos de ver que él es un tipo al que le gusta atraer a las mujeres por lo que ella tienen que tener mucho control porque lo puede perder”.

William Levy
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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