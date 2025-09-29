Suscríbete
Victoria Ruffo se indigna con La Casa de los Famosos y lanza fuerte acusación

La Queen era fiel seguidora del realty show pero la última eliminación la hizo tomar una decisión

September 29, 2025 • 
Alejandro Flores
victoria ruffo aaron.jpg

Victoria Ruffo era fan de La Casa de los Famosos

ViX y Televisa

Victoria Ruffo comenzó el fin de semana con una decisión: entrarle al juego con La Casa de los Famosos.

Hasta antes del viernes, no había hecho comentario alguno sobre este reality show en el que los habitantes quedaron divididos entre los Team Día y Team Noche.
Pero la actriz decidió entonces que era momento de manifestar su gusto por uno de los dos equipos: Team Noche.
La Queen publicó varios mensajes en los que manifestó que quería que el equipo liderado por Alexis Ayala le ganara al que encabeza Dalílah Polanco.
Las reacciones en su perfil de X oscilaron entre el hate y el asombro. Hubo incluso algunos que asociaron su gusto por Noche como una respuesta a que Día es liderado por Dalílah Polanco, quien fue pareja, igual que ella, de Eugenio Derbez.

¿Qué dijo Victoria Ruffo de la eliminación de Aaron Mercury?

Lo único cierto es que Victoria le iba a Noche... y que el resultado de la última eliminación la dejó decepcionada.
La final de La Casa de los Famosos quedó con los dos habitantes del equipo Día, Shiky y Dalílah, que fueron salvados por el público en las votaciones.

El último eliminado de esta tercera temporada fue por tanto un integrante del team Noche: Aaron Mercury.
El resultado provocó el enojo de la reina de las telenovelas melodramáticas, considerada la actriz que mejor sabe llorar en pantalla.

"¡Se acabó para mi este programita de juego! Robo total”

La publicación otra vez se hizo viral y generó comentarios encontrados. Algunos hicieron eco a su intención de dejar de ver La Casa de los Famosos pero otros opinaron que el juego fue limpio.

La Casa de los Famosos México Victoria Ruffo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
