El último eliminado de LCDF deja al Team Noche herido ¿de muerte?

La Casa de los Famosos México ya está en su semana final. Luego de dos meses de encierro, sólo quedan seis habitantes en el reality show que tiene la rivalidad entre Team Día y Team Noche.

A la última gala de eliminación realizada este domingo 28 de septiembre, llegaron Mar Contreras, Abelito, Aldo de Nigris, Aaron Mercury y Alexis Ayala por el Team Noche; y Dalílah Polanco y Shiky por el Team Día.

Pero Mar y Abelito llegaron inmunes y ya con su boleto para la semana final. La placa de eliminación estaba pues con los otros cinco habitantes.

La entrada de Wendy Guevara

La última semana, como en cada temporada, la vivirán los finalistas con el premio en una caja transparente en medio de la sala: 4 millones de pesos.

Para que el premio fuera puesto en la caja, los habitantes fueron congelados por la Jefa y en ese momento entró Wendy Guevara.

Wendy puso el premio en el centro de la sala Instagram

La ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos, además de colocar el premio, se sentó junto a cada uno de los habitantes para dedicarle unas palabras de aliento.

Así fue la última salvación de LCDFM

Con el récord de más de 25 millones de votos, Galilea Montijo cerró, junto con los habitantes, las votaciones del público.

En la sala de nominaciones contestaron una pregunta del público.

Alexis Ayala respondió por qué le dijo traidor a Guana.

“Lo dije por lo que sucedió en el juego. Por ejemplo, una porra que inventó en el Cuarto Noche, se la dio a Cuarto Día pero no me arrepiento”

Aldo de Nigris contestó una pregunta sobre sus estrategias.

“Creo que serte fiel en La casa es importante, Al inicio entre sin estrategia pero la vida me puso en equipo ami lado y en ningún momento me arrepiento de algo siempre me fui fiel a mi mismo. Y creo que fui fiel a mí mismo. No entendí mucho tu pregunta”

Dalílah Polanco respondió una pregunta sobre sus metas en caso de ganar la Casa.

“Me siento contenta, he tenido muchos logros a manera personal. Mis metas son estar Shiky y yo en la final y si uno de nosotros gana, ser feliz, seguir actuando, seguir viajando”

Aaron respondió un cuestionamiento sobre si su criterio es dominado por lo que dicen en su equipo

“Claro que se tiene criterio propio. Decir que no tenemos criterio es como creer que una mentira dicha mil veces... pues no se hace una verdad. Somos familia, somos equipo y puede que pensemos igual en ciertas cosas pero ante todo esta el criterio propio y en varia ocasiones hemos estado en desacuerdo pero eso hace una familia

Shiky le preguntaron si tiene miedo a Alexis o si es sumiso.

“No siento miedo de nada ni nadie pero soy así, no me gusta que dos personas estén enfadadas, me gusta ponerme en la suelas de los otros. Es que realmente quiero acostarme feliz, levantarme feliz”

¿Quiénes están en la final de La Casa de los Famosos?

La votación de esta última eliminación sumó el récord de 25 millones de votos.

El primer salvado por los votos fue: Dalilah Polanco

El segundo salvado por el público fue: Aldo de Nigris

El tercer que llegó a la final por los votos fue: Alexis Ayala

El último de los nominados que alcanzó la salvación fue: Aaron

Por lo tanto el último eliminado de La Casa de los Famosos fue Shiky