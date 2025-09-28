Suscríbete
Victoria Ruffo lanza mensaje provocador sobre LCDFM: ¿Vota por Alexis Ayala o por Dalílah Polanco?

La Queen lanzó cuatro mensajes en su cuenta de X que despertaron a los seguidores de Team Noche y Team Día

September 27, 2025 • 
Alejandro Flores
victroria ruffo.jpg

Vicotria Ruffo parece que tiene favorito en La Casa de los Famosos

Televisa

De pronto, Victoria Ruffo amaneció con una idea muy clara. O mejor dicho: “anocheció”. La Queen, la reina de las telenovelas melodramáticas, se lanzó a escribir ese mensaje esclarecedor. Y ardieron sus redes.

“Siempre me ha gustado más la noche”, publicó en su cuenta de X. De inmediato su comentario fue interpretado como una referencia a La Casa de los Famosos, en donde los semifinalistas están divididos entre Team Día (Dalilah Polanco y Shiky) y Team Noche (Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aaron Mercury, Mar Contreras y Abelito).
El hate de los seguidores de Team Noche apareció rápido con comentarios en su contra.

“No creo que sea el mejor plan comprar batallas ajenas, Vicky”, “muy ardida de tu parte, ¿y si superamos el pasado?”, “Obvio, te identificas con Víctimar pero aguas ya te anda desbancando en quién llora más”. se lee en algunos de los comentarios de la publicación, a los cuales la actriz no respondió.

Horas más tarde, la protagonista de telenovelas como “Simplemente María” y “La Madrastra” volvió a la carga con otro mensaje aún más polémico.

La reacción de los fans de Team Noche

La funa subió de tono y algunos comentarios hicieron alusión al hecho de que en el team Día está Dalílah Polanco, ex novia de Eugenio Derbez... quien a su vez fue pareja de Victoria Ruffo y tuvieron un hijo, José Eduardo.
Victoria Ruffo todavía tuvo más ánimo al publicar otros dos mensajes igual de misteriosos. En el primero dijo que estaba escuchando “Mi gran noche”, del cantante español Raphael; y en el segundo escribió simplemente: ¡Qué bonita es la noche!
La actriz entonces recibió todavía más mensajes en su contra pero también apareció el Ruffo Power, con sus seguidores defendiendo su derecho a apoyar al que más le guste.

Y sobre todo señalaron en sus mensajes que la actriz tiene una carrera que va mucho más allá de cualquier funa derivada de sus comentarios.

“Aquí tanqueamos funas. Y también listos para apoyarte en tus proyectos, reina”, se lee en uno de los varios comentarios.

La última eliminación de La Casa de los Famosos será este domingo, en cuya placa de nominación están Alexis Ayala, Aaron Mercury, Aldo de Nigris, Dalilah Polanco y Shiky.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
