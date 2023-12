Victoria Ruffo lanza preocupante mensaje sobre la muerte en la recta final del 2023

En medio de rumores que apuntan a una posible separación de Omar Fayad, Victoria Ruffo preocupa con inquietante mensaje.

En las últimas semanas, Victoria Ruffo ha estado en el ojo público debido a que le habría puesto punto final a su matrimonio con el político mexicano Omar Fayad, luego de más de 20 años juntos.

Ahora, la querida actriz, de 61 años, enciende las alarmas entre sus fans y el medio del espectáculo con un preocupante mensaje sobre la muerte a horas de despedir el 2023 y darle la bienvenida al Año Nuevo.

“Triste pero cierto: ¿Qué pasaría si muero hoy? Nada... Hoy te velan, mañana te entierran y con el tiempo te olvidan”, se lee en la imagen que subió la mamá de José Eduardo Derbez.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar con comentarios como: “Es imposible que eso pase contigo, tu eres luz, eres magia. Por todo lo que eres y todo lo que representas. Tienes ya un lugar en muchos corazones, no sólo en los que has tocado con tu talento, sino en los que has iluminado. Contigo hasta el infinito y para siempre"; “Vivimos para siempre en el corazón de quienes nos aman"; “Eres un ser de luz, querida Vicky. Siempre estás y estarás presente en los corazones de millones que te queremos y admiramos. Un fuerte abrazo con todo cariño”.

