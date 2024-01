Verónica Gallardo reaparece y se sincera sobre su delicado estado de salud

En agosto del año pasado, Verónica Gallardo sufrió la dolorosa pérdida de su esposo, el presentador Robert Alexander, QEPD.

Luego de haber compartido entre lágrimas con sus seguidores que su doctor le dijo que tiene paralizado un nervio en una de sus piernas y que tenía mucho miedo de someterse a una operación, ‘Verito’ Gallardo ha dado a conocer el diagnóstico que le dio el médico.

“Les quiero comentar que sí sigo mal, por eso estoy en mi recámara desde el viernes, después de ese episodio, de verdad me espanté muchísimo, me espanté horrible, y eso es porque sinceramente yo nunca me he enfermado, la verdad, ni gripa, no me pasa nada, es raro que me enferme, a lo mejor una infección del estómago, la subida de la presión y cositas muy ligeras; radiografías no me he hecho y menos así de emergencia, nunca se me ha roto un brazo, pero ahora sí me espanté porque no podía mover la pierna para nada, sentía como si trajera una piedra en toda la pierna, me dolía de una forma espantosa, el hecho de que me hayan dicho una una radiografía y vamos a ver qué te vamos hacer, dije: '¡De aquí me llevan al hospital y me cortan la pata!’”.

“Ya cuando vieron la radiografía sí traigo un disco chueco, traigo el disco rayado, un disco de mi columna vertebral que no fue de ayer, antier, sino de hace muchísimos años; según yo recuerdo fue una caída muy fuerte cuando entré a una estética de mi queridísimo Alfredo Palacios y me caí de frente, se me enchuecó la columna y nunca me la traté de verdad porque no me dolía”.

Por último, la periodista de espectáculos, de 63 años de edad, dejó en claro que seguirá al pie de la letra las recomendaciones que le indique el médico para que no se agrave más su problema.

“El doctor me mandó a hacer una resonancia magnética. también me da pánico, y hasta mañana sabré lo que va a pasar, si hay algún tratamiento con medicamento o reposo o me lo dijo el doctor, de plano una operación, yo no quiero, pero bueno, a ver qué pasa, sinceramente sigo espantada, pero a ver qué alternativa nos dan, ahora sí le voy a hacer caso al doctor”, finalizó Vero Gallardo.

