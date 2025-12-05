Herencia de Silvia Pinal: ¿qué cosas están en venta y cuáles son las más caras?

La noticia de que una parte de la herencia de Silvia Pinal está en venta provocó polémica.

Ya se cumplió un año desde la muerte de la dice del cine mexicano y su masa hereditaria todavía no se reparte. En cambio, los problemas se acumulan entre los hijos, Alejandra, Sylvia y Luis Enrique, y las nietas, que simplemente no llegan a un acuerdo sobre la masa hereditaria.

El problema, hasta donde han revelado algunos de los integrantes de la familia, así como Efigenia Martínez, asistente de Silvia Pinal durante sus últimas tres décadas, es que al no quedar conforme con la repartición ordenada en el testamento, algunos herederos han decidido comprar o vender porcentajes de esa masa.

El acto de vender una parte de la herencia está respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuya tesis de la Tercera Sala, se puede leer:

“Para que la venta de bienes hereditarios sea válida, es indispensable que se efectúe con el consentimiento de todos los herederos, así como que se esté en alguno de los casos en que la ley permita esa venta”.

¿Qué cosas se venden de Silvia Pinal?

De acuerdo con Efigenia Martínez, hay también algunas cosas que quedaron fuera de la masa hereditaria y que también están el proceso de compra-venta entre los herederos de Pinal.

“Y una vez que ya se termine esa venta, de que ellos ya no quieran esas cosas, pues se pondrán en venta (al público)”, dijo en entrevista con varios medios de comunicación y publicada en De primera mano.



Entre las cosas que están en esa situación, la asistente de La Pinal enumera cuadros, joyas y muebles.

La idea es que al vender esos artículos, los herederos se repartan también ese dinero.

Entre lo más valioso que quedaría fuera de la repartición principal y que se pondría en venta, están los muebles orientales que Pinal coleccionaba.