Suscríbete
Famosos

Herencia de Silvia Pinal: ¿qué cosas están en venta y cuáles son las más caras?

Ya se cumplió una año de la muerte de la Diva del cine mexicano

Diciembre 05, 2025 • 
Alejandro Flores
Silvia pinal.jpg

La actriz Silvia Pinal con dos de sus hijos: Alejandra y Luis Enrique

(Instagram/laguzmanmx)

La noticia de que una parte de la herencia de Silvia Pinal está en venta provocó polémica.

Ya se cumplió un año desde la muerte de la dice del cine mexicano y su masa hereditaria todavía no se reparte. En cambio, los problemas se acumulan entre los hijos, Alejandra, Sylvia y Luis Enrique, y las nietas, que simplemente no llegan a un acuerdo sobre la masa hereditaria.
El problema, hasta donde han revelado algunos de los integrantes de la familia, así como Efigenia Martínez, asistente de Silvia Pinal durante sus últimas tres décadas, es que al no quedar conforme con la repartición ordenada en el testamento, algunos herederos han decidido comprar o vender porcentajes de esa masa.

Un año sin Silvia Pinal: Historias de su vida y obra

Se cumple un año de la muerte de Silvia Pinal

silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Este 28 de noviembre se cumple el primer aniversario luctuoso de la diva del cine mexicano
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Silvia Pinal tenía una razón sentimental para heredarle su mansión a Alejandra Guzmán
Noviembre 22, 2025
Telenovelas
Silvia Pinal: la única telenovela en la que pudo actuar con su hija Viridiana antes de morir
Noviembre 22, 2025
Famosos
Stephanie Salas publicará un libro con fotos inéditas de su abuela Silvia Pinal
Noviembre 20, 2025
Famosos
La historia detrás de la última obra de Silvia Pinal: maltrato, engaños y peleas
Noviembre 27, 2025

El acto de vender una parte de la herencia está respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuya tesis de la Tercera Sala, se puede leer:

“Para que la venta de bienes hereditarios sea válida, es indispensable que se efectúe con el consentimiento de todos los herederos, así como que se esté en alguno de los casos en que la ley permita esa venta”.

¿Qué cosas se venden de Silvia Pinal?

De acuerdo con Efigenia Martínez, hay también algunas cosas que quedaron fuera de la masa hereditaria y que también están el proceso de compra-venta entre los herederos de Pinal.

“Y una vez que ya se termine esa venta, de que ellos ya no quieran esas cosas, pues se pondrán en venta (al público)”, dijo en entrevista con varios medios de comunicación y publicada en De primera mano.

Entre las cosas que están en esa situación, la asistente de La Pinal enumera cuadros, joyas y muebles.
La idea es que al vender esos artículos, los herederos se repartan también ese dinero.
Entre lo más valioso que quedaría fuera de la repartición principal y que se pondría en venta, están los muebles orientales que Pinal coleccionaba.

“Son cosas muy valiosas, hay esculturas valiosas y los muebles eran orientales y esos son muy valiosos”.

Silvia Pinal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Karla-Panini.jpg
Famosos
Karla Panini revive a la ‘Lavandera Güera’ y hace revelación del personaje que compartió con Karla Luna
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pedro-Torres.jpg
Famosos
Pedro Torres reaparece públicamente junto a Lucía Méndez tras rumores sobre un colapso de salud
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Christian-Nodal.jpg
Famosos
Christian Nodal hace cover en inglés y desata burlas y críticas: “Qué falta de respeto”
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Aneliz-Aguilar.jpg
Famosos
Crecen los rumores de que Aneliz Aguilar canceló su boda aunque Pepe Aguilar anunciaba a sus hijas “al 2x1”
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Olga Breeskin. Foto: Instagram
Olga Breeskin sufre terrible caída en su casa y la trasladan de emergencia al hospital
La vedette se resbaló en su casa de Las Vegas.
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Melenie-Alicia-Villarreal.jpg
Famosos
Hija de Alicia Villarreal admite distanciamiento con su mamá por su romance: “Le pedí que fuera prudente”
Melenie Carmona dejó de seguir a la cantante en redes sociales y admitió que no está de acuerdo con la relación que sostiene.
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde.png
Famosos
Ninel Conde va por otro arreglo estético y revela qué planea hacerse próximamente
En una entrevista con ‘El Escorpión Dorado’, la actriz dijo qué se haría para mejorar su aspecto.
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Juan Ferrara. Foto: José Luis Ramos
Famosos
Juan Ferrara alerta al revelar que tiene listo su testamento y causa preocupación por su salud
Tras la muerte de su exesposa, Alicia Bonet, el actor sorprendió con una fuerte confesión.
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez