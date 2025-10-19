Suscríbete
Verónica Castro protagonizó la primera portada TVyNovelas: Ella cumple 73 años y nosotros celebramos 43

¡Estamos de festejo!

October 19, 2025 
TVyNovelas
Verónica Castro y TVyNovelas

La actriz y cantante celebra 73 años este 19 de octubre, días antes de que TVyNovelas cumpla 43 años en circulación.

Verónica Castro fue parte de nuestra primera portada, allá en 1979. Junto a Rogelio Guerra, la actriz triunfaba mundialmente con ‘Los ricos también lloran’.

En pleno 2025, Verónica Castro sigue siendo una de las figuras más queridas de la industria, y aunque ha participado en series para plataformas de streaming, se le extraña como conductora de programas nocturnos, como los que marcaron época en los años 80 y 90.

tvynovelas-portada---.jpg

Saber más de su vida en una bioserie ya quedó descartado por ella misma: “Es que pienso que hasta ya pasó de moda eso, estar contando tu vida, la gente sabe muchas cosas de mí, hasta saben cosas que no sé. Imagínate que hasta dicen que ando maltratando gente, por favor, qué ganas tendría de hacerlo”.

Lo cierto es que Verónica Castro está satisfecha con todo lo que logró: “Cuando comencé tenía muchas ilusiones, un montón de sueños, hambre. Después me convertí en la mujer preparada, que para mí ha sido muy importante.

“Esta etapa que estoy viviendo ha sido de recapitular, porque me he latigueado también, me he castigado bastante porque quizás no hacemos las cosas tan bien, pero ahorita estoy en paz, feliz con lo que sucedió con mi carrera, con mi familia”.

TVyNovelas celebra 43 años

TVyNovelas se lanzó al mercado el 25 de octubre de 1979, como una propuesta de Alejandro Quintero, quien en ese entonces estaba a cargo de los nuevos negocios de Televisa. Su objetivo inicial era que los lectores pudieran interactuar con los artistas, centrándose en el éxito de las telenovelas.

Al principio, la revista se llamaba TV novelas y se publicaba quincenalmente, pero, para 1981, el nombre se cambió a TVyNovelas para cubrir ampliamente la información del mundo de la televisión.

Hoy, nuestro compromiso sigue siendo el mismo: acercarte a los famosos con respeto, objetividad y profesionalismo. TVyNovelas, como parte de O Media, está más que consolidada en el gusto del público y, con el tiempo, nos hemos convertido en una de las publicaciones más influyente de la industria.

Nuestra referencia es el prestigio, y nadie está más cerca que nosotros cuando de farándula se trata. Hoy celebramos 43 años felices, plenos y con la responsabilidad de ser la revista más querida de México.

