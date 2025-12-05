Suscríbete
Famosos

Cazzu habla de su relacion con Lunay ¿son novios?

La rapera dice que desde que rompió con Nodal, su vida ha cambiado de manera radical

Diciembre 04, 2025 • 
Alejandro Flores
cazzu lunay.jpg

Cazzu y Lunay en los premios GQ

Instagram GQ

Cazzu dice que desde hace un par de años se siente dentro de una vida que ella no pidió.

Su relación con Nodal ya la había metido al mundo de la popularidad por el carácter masivo del éxito del cantante. Pero cuando se separaron, conoció el otro lado de esa misma moneda: la farándula.
“Es algo que yo no pedí vivir pero sucede y entonces yo trato de ponerlo en su dimensión”.
Cazzu divide las cosas que se dicen de ella en tres categorías. Las cosas que más le duelen, las que afectan su espacio personal y finalmente las que le parecen un delirio.
Las noticias falsas que más le duelen son aquellas que ponen en duda su compromiso con el feminismo.

“Es un movimiento al que uno pertenece y de pronto que digan cosas que no son ciertas es lo que más me duele”.

En la segunda categoría están las noticias que tienen que ver, por ejemplo, con su actividad como madre.
“De pronto dicen: pobrecita niña, cómo puede andar así... y ese tipo de cosas. He leído cosas rarísimas”.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara? 2025"

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

maria ovina.jpg
Famosos
Eliminan a María Ovina de ¿Quién es la máscara?; era una de “Las Perdidas” y Carlos Rivera la adivinó
El programa de este 23 de noviembre enfrentó en el primer combate a María Ovina, Capibara y Tropi Coco
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
mascara-odalys-.jpg
Famosos
¿Cuál fue el rating de '¿Quién es la máscara?’ cuando destaparon a Odalys Ramírez y Julián Gil?
El programa dominical de las estrellas sigue conquistando a la audiencia.
Noviembre 19, 2025
 · 
TVyNovelas
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
El investigador Carlos Rivera otra vez le atinó a la identidad gracias a su intuicción
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
monsqueez.jpg
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
En el programa de este 2 de noviembre también hubo un salvado ya que Anahí apretó el botón de salvación
Noviembre 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara minichang.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
En el quinto programa hubo un segundo eliminado, además de Cynthia Klitbo
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Qué dijo Cazzu de Lunay y su supuesto noviazgo?

Finalmente, en la categoría de cosas que le parecen un delirio están todos los noviazgos que le han inventado.

“Ahora recién me enteró que ando con Lunay... chicos, me hubieran avisado para saber dónde está mi novio”, dijo divertida Cazzu.

Las versiones de este noviazgo se hicieron más fuertes desde principios de 2025, cuando aparecieron juntos en algunos conciertos y eventos públicos.

La rapera niega, sin embargo, que sean novios y se ríe cuando alguien lo menciona.

“Yo a Lunay lo conozco desde que era un niño... y yo soy ya una señora y él es un niño”, insistió la cantante.

Cazzu
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Christian-Nodal.jpg
Famosos
Christian Nodal hace cover en inglés y desata burlas y críticas: “Qué falta de respeto”
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Aneliz-Aguilar.jpg
Famosos
Crecen los rumores de que Aneliz Aguilar canceló su boda aunque Pepe Aguilar anunciaba a sus hijas “al 2x1”
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Melenie-Alicia-Villarreal.jpg
Famosos
Hija de Alicia Villarreal admite distanciamiento con su mamá por su romance: “Le pedí que fuera prudente”
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde.png
Famosos
Ninel Conde va por otro arreglo estético y revela qué planea hacerse próximamente
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Olga Breeskin. Foto: Instagram
Olga Breeskin sufre terrible caída en su casa y la trasladan de emergencia al hospital
La vedette se resbaló en su casa de Las Vegas.
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Juan Ferrara. Foto: José Luis Ramos
Famosos
Juan Ferrara alerta al revelar que tiene listo su testamento y causa preocupación por su salud
Tras la muerte de su exesposa, Alicia Bonet, el actor sorprendió con una fuerte confesión.
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cazzu nodal (1).jpg
Famosos
Cazzu deja claro el papel de Nodal en la crianza de Inti: “La única música que escucha es la de mamá”
Aunque evita mencionar su nombre, la rapera habla de lo que aprendió con la ruptura de su relación
Diciembre 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
lucero angelica rivera.jpg
Telenovelas
Angélica Rivera, Lucero y Angelique Boyer: así lloraron cuando las “plantaron en el altar”
Ante el próximo estreno de “Doménica Montero”, recordamos la icónica escena en la que se convierte en una mujer desalmada
Diciembre 04, 2025
 · 
Alejandro Flores