Cazzu habla de su relacion con Lunay ¿son novios?

Cazzu dice que desde hace un par de años se siente dentro de una vida que ella no pidió.

Su relación con Nodal ya la había metido al mundo de la popularidad por el carácter masivo del éxito del cantante. Pero cuando se separaron, conoció el otro lado de esa misma moneda: la farándula.

“Es algo que yo no pedí vivir pero sucede y entonces yo trato de ponerlo en su dimensión”.

Cazzu divide las cosas que se dicen de ella en tres categorías. Las cosas que más le duelen, las que afectan su espacio personal y finalmente las que le parecen un delirio.

Las noticias falsas que más le duelen son aquellas que ponen en duda su compromiso con el feminismo.

“Es un movimiento al que uno pertenece y de pronto que digan cosas que no son ciertas es lo que más me duele”.

En la segunda categoría están las noticias que tienen que ver, por ejemplo, con su actividad como madre.

“De pronto dicen: pobrecita niña, cómo puede andar así... y ese tipo de cosas. He leído cosas rarísimas”.

¿Qué dijo Cazzu de Lunay y su supuesto noviazgo?

Finalmente, en la categoría de cosas que le parecen un delirio están todos los noviazgos que le han inventado.

“Ahora recién me enteró que ando con Lunay... chicos, me hubieran avisado para saber dónde está mi novio”, dijo divertida Cazzu.

Las versiones de este noviazgo se hicieron más fuertes desde principios de 2025, cuando aparecieron juntos en algunos conciertos y eventos públicos.

La rapera niega, sin embargo, que sean novios y se ríe cuando alguien lo menciona.