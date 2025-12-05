Al interior de la mansión de Paulina Rubio en Miami, y que habría perdido por no pagar la hipoteca

“Me siento como la capitana del barco”, dice Paulina Rubio cuando se asoma al balcón de la recámara en su casa desde donde se ve el mar.

Esa mansión es tema de polémica porque Maxine Woodside afirmó que la cantante fue desalojada por falta de pago de la hipoteca. Oscar Madrazo, sin embargo, negó que Paulina esté en bancarrota: “Es mentira, yo jamás digo algo que no me corresponde y a las pruebas me remito, yo dije que no había hablado con Paulina, que ha tenido un año muy difícil, que espero que salga adelante porque es una mujer fuerte y excelente madre y siempre lo diré”.

La entrada a la recámara, sin muros Catprua MTV

¿Cómo es la casa de Paulina Rubio por dentro?

La casa fue diseñada por Ricardo Bofill, prestigioso arquitecto español que se caracterizó por el desarrollo de viviendas funcionales, adaptadas al entorno del ambiente.

En el caso de la mansión de Paulina, es evidente la intención de aprovechar el clima cálido: la parte central de la planta bajo está al aire libre pero tiene funciones de sala de estar.

“Aquí es donde todo sucede, vienen mis amigos con sus instrumentos y hacemos música y todo lo que se nos ocurre”, dice Paulina al mostrar esta parte de su casa en un video producido por MTV.

El balcón Captura MTV

La planta alta de la casa es una recámara con vista al mar. Esta parte de la construcción da la idea de no tener muros y aprovecha la luz natural al máximo.

La recámara de Pau Captura Youtube

Sin que haya muros divisorios, en esta planta hay también un espacio en el que la Chica Dorada se maquilla.

Aquí es donde se conecta con un balcón que tiene incluso una regadera externa.

Su espacio para maquillarse Captura MTV

La planta baja se remata con una alberca, obviamente al aire libre.