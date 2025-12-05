Suscríbete
Famosos

Al interior de la mansión de Paulina Rubio en Miami, y que habría perdido por no pagar la hipoteca

La Chica Dorada está en medio de la polémica: hay versiones incluso de que está en bancarrota

Diciembre 04, 2025 • 
Alejandro Flores
paulinarubiuomansion.jpg

La casa de Paulina Rubio

Captura MTV

“Me siento como la capitana del barco”, dice Paulina Rubio cuando se asoma al balcón de la recámara en su casa desde donde se ve el mar.

Esa mansión es tema de polémica porque Maxine Woodside afirmó que la cantante fue desalojada por falta de pago de la hipoteca. Oscar Madrazo, sin embargo, negó que Paulina esté en bancarrota: “Es mentira, yo jamás digo algo que no me corresponde y a las pruebas me remito, yo dije que no había hablado con Paulina, que ha tenido un año muy difícil, que espero que salga adelante porque es una mujer fuerte y excelente madre y siempre lo diré”.

Screenshot 2025-12-04 204958.png

La entrada a la recámara, sin muros

Catprua MTV

¿Cómo es la casa de Paulina Rubio por dentro?

La casa fue diseñada por Ricardo Bofill, prestigioso arquitecto español que se caracterizó por el desarrollo de viviendas funcionales, adaptadas al entorno del ambiente.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara? 2025"

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

maria ovina.jpg
Famosos
Eliminan a María Ovina de ¿Quién es la máscara?; era una de “Las Perdidas” y Carlos Rivera la adivinó
El programa de este 23 de noviembre enfrentó en el primer combate a María Ovina, Capibara y Tropi Coco
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
mascara-odalys-.jpg
Famosos
¿Cuál fue el rating de '¿Quién es la máscara?’ cuando destaparon a Odalys Ramírez y Julián Gil?
El programa dominical de las estrellas sigue conquistando a la audiencia.
Noviembre 19, 2025
 · 
TVyNovelas
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
El investigador Carlos Rivera otra vez le atinó a la identidad gracias a su intuicción
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
monsqueez.jpg
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
En el programa de este 2 de noviembre también hubo un salvado ya que Anahí apretó el botón de salvación
Noviembre 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara minichang.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
En el quinto programa hubo un segundo eliminado, además de Cynthia Klitbo
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

En el caso de la mansión de Paulina, es evidente la intención de aprovechar el clima cálido: la parte central de la planta bajo está al aire libre pero tiene funciones de sala de estar.

“Aquí es donde todo sucede, vienen mis amigos con sus instrumentos y hacemos música y todo lo que se nos ocurre”, dice Paulina al mostrar esta parte de su casa en un video producido por MTV.

casapaulinarubio.png

El balcón

Captura MTV

La planta alta de la casa es una recámara con vista al mar. Esta parte de la construcción da la idea de no tener muros y aprovecha la luz natural al máximo.

paulina rubio casa.png

La recámara de Pau

Captura Youtube

Sin que haya muros divisorios, en esta planta hay también un espacio en el que la Chica Dorada se maquilla.
Aquí es donde se conecta con un balcón que tiene incluso una regadera externa.

Screenshot 2025-12-04 204941.png

Su espacio para maquillarse

Captura MTV

La planta baja se remata con una alberca, obviamente al aire libre.

Paulina Rubio Al interior de
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Christian-Nodal.jpg
Famosos
Christian Nodal hace cover en inglés y desata burlas y críticas: “Qué falta de respeto”
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Aneliz-Aguilar.jpg
Famosos
Crecen los rumores de que Aneliz Aguilar canceló su boda aunque Pepe Aguilar anunciaba a sus hijas “al 2x1”
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Melenie-Alicia-Villarreal.jpg
Famosos
Hija de Alicia Villarreal admite distanciamiento con su mamá por su romance: “Le pedí que fuera prudente”
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde.png
Famosos
Ninel Conde va por otro arreglo estético y revela qué planea hacerse próximamente
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Olga Breeskin. Foto: Instagram
Olga Breeskin sufre terrible caída en su casa y la trasladan de emergencia al hospital
La vedette se resbaló en su casa de Las Vegas.
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Juan Ferrara. Foto: José Luis Ramos
Famosos
Juan Ferrara alerta al revelar que tiene listo su testamento y causa preocupación por su salud
Tras la muerte de su exesposa, Alicia Bonet, el actor sorprendió con una fuerte confesión.
Diciembre 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cazzu nodal (1).jpg
Famosos
Cazzu deja claro el papel de Nodal en la crianza de Inti: “La única música que escucha es la de mamá”
Aunque evita mencionar su nombre, la rapera habla de lo que aprendió con la ruptura de su relación
Diciembre 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
lucero angelica rivera.jpg
Telenovelas
Angélica Rivera, Lucero y Angelique Boyer: así lloraron cuando las “plantaron en el altar”
Ante el próximo estreno de “Doménica Montero”, recordamos la icónica escena en la que se convierte en una mujer desalmada
Diciembre 04, 2025
 · 
Alejandro Flores