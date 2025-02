¡Varo Vargas, fuera de ‘La Casa de los Famosos All Stars’! Las curiosas reacciones a la tercera Gala de Eliminación

Luego de que Niurka -quien estaba nominada esta semana- obtuviera el beneficio de la salvación, las votaciones del público se repartieron entre cuatro concursantes: Diego Soldano, Carlos Chávez, Rosa Caiafa y Varo Vargas.

La Gala de Posicionamientos del domingo resultó ser la más explosiva hasta el momento, pues además de los enfrentamientos Lupillo Rivera vs Niurka y Alfredo Adame vs Diego Soldano, cinco personas se pararon detrás de Varo Vargas para desear su salida... ¡al final, esto se cumplió!

¿CUÁLES FUERON LAS REACCIONES A LA ELIMINACIÓN DE VARO VARGAS EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL STARS”?

Como te comentamos, la noche de este lunes las emociones estuvieron al límite entre los cuatro inquilinos nominados; por otra parte, en plataformas como X y Facebook los internautas también se mantuvieron muy ocupados con toda clase de predicciones sobre quién saldría.

En un primer momento, Carlos Chávez acaparó las preferencias de eliminación en las encuestas; sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando Rosa Caiafa y Varo Vargas entraron a las puertas giratorias: sólo uno volvería al interior de la casa más famosa de Telemundo.

Varo tenía más para dar. Era demasiado respetuoso, tranquilo e inteligente. Y no era BORREGO. De dónde sacaron tantos votos Carlos y Rosa? #LCDLFAllStarspic.twitter.com/7jCK2HzdgG — ₩ (@btwxsm) February 25, 2025

WOW! 😱 Varo... es eliminado de la #LaCasaDeLosFamosos, ¿Cómo será la casa sin él?



Pues exactamente igual , ni fu ni fa



🤔#LCDLFAllStars pic.twitter.com/3HGXA0lJhs — WENDER🐉 (@wendergap) February 25, 2025

Seguramente para Alfredo Adame no fue muy agradable que Diego Soldano fuera el primer habitante en regresar a la casa ya que en el Posicionamiento le dijo de todo: desde “misógino” hasta “actorzuelo muerto de hambre”; sin embargo, el público no pensó lo mismo y le otorgó la salvación con el mayor número de votos.

Las encuestas terminaron acertando una vez màs . Varo se convierte en el Tercer eliminado de #LCDLFAIlStars ¿Quién sera el siguiente ? pic.twitter.com/bj26oy7uWo — Jesus (@Jesuscaseresone) February 25, 2025

Al final, la puerta de acceso a la casa dejó al descubierto a Rosa Caiafa, quien regresó con sus compañeros en medio de muestras de júbilo como gritos de alegría y muchos abrazos; Varo Vargas, por su parte, fue recibido en el foro por los conductores Jimena Gállego y Javier Poza.

Y aunque eras tierra, tu corazón ardía como fuego 🔥 ❤️‍🔥



Varo se convierte en el tercer eliminado de #LCDLFAllStars @TLMDRealities #teamjuliagama #LatinosUnidos pic.twitter.com/WcPL2Veq4P — Julia Gama (@juliawgama) February 25, 2025

En redes sociales, por otra parte, también hubo bastantes reacciones: en esta ocasión tal vez no hubo tantos memes, pero sí opiniones encontradas ya que, aunque muchos realmente desearon la salida del modelo peruano porque era considerado un “mueble” ya que no aportaba contenido, otras personas aseguraron que la eliminación de Vargas fue injusta ya que él no era tan hipócrita como sus compañeros.

¿QUIÉN ES VARO VARGAS, EL TERCER ELIMINADO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL STARS”?

Álvaro Vargas Rueckner, el nombre completo de Varo Vargas, es un modelo, cantante e influencer de origen peruano nacido en Lima que ganó notoriedad en el mundo de las pasarelas luego de que fuera coronado en el concurso Mister Supranacional 2021 como “el hombre más guapo”.