Lupillo Rivera explota contra Niurka y crea el ‘Team Tsunami’ en ‘La Casa de los Famosos All Stars': VIDEO

Desde hace algunos días, la conducta de Lupillo Rivera en “La Casa de los Famosos All Stars” ha sido observada con mucho detenimiento por los internautas: hace unos días, por ejemplo, se peleó con Alfredo Adame y, aunque todo resultó ser una broma, a todos les quedó en claro que había que ponerle más atención al hermano de Jenni Rivera.

El pasado viernes 21 de febrero, Lupillo no pudo evitar explotar en llanto a media fiesta luego de que se enterara de una desoladora noticia y ahora, en plena jornada de posicionamientos, el “Toro del Corrido” protagonizó un incómodo momento con Niurka que calentó los ánimos entre sus compañeros... ¡hasta Laura Bozzo se quiso unir al pleito!

¿QUÉ LE DIJO LUPILLO RIVERA A NIURKA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL STARS”?

Al parecer ya comenzaron a notarse las fracturas entre los equipos de “La Casa de los Famosos All Stars”, sobre todo en el Cuarto Agua... o al menos eso dejó entrever el más reciente encontronazo viral entre Lupillo Rivera y Niurka .

“Hoy nos llamamos ‘Team Tsunami’, porque eso es lo que vamos a hacer en estos momentos”

Durante los posicionamientos, el “Toro del Corrido” no dudó en pararse enfrente de la vedette cubana para desahogarse con un amargo reclamo que dejó a todos con la boca abierta... ¡incluso anunció que formará el “Team Tsunami” porque eso es lo que veremos en los siguientes días, una avalancha de emociones!

“Si lo sabe la casa, si lo sabe el 24/7, que lo sepa todo el mundo, Rey Grupero, Niurka; no puedo hablar de Caramelo, pero ya no son el Equipo Agua, el Cuarto Agua”, aseguró Lupillo bastante inconforme.

“Me atrevo a cambiarle el nombre a nuestros últimos cuatro que quedan, hoy nos llamamos ‘Team Tsunami’, porque eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Tu temporada pasada me dijeron, tú misma me dijiste que no te habían enseñado el juego”, continuó Rivera antes de que Niurka se atreviera a interrumpirlo para pedirle que mejor se concentraran en el ahora y no en juegos pasados.

Las cosas pudieron escalar a algo más serio debido a que hasta un grito de Laura Bozzo se escuchó; sin embargo, la voz del conductor Javier Poza los instó a la calma: “Orden, por favor querida Laura, Paulo, Rey Grupero, es el posicionamiento de Lupillo y Niurka; por favor, respeto”.

Lupillo Rivera ya no quiso hablar: “Mejor me quedo con las acciones solas que hicieron”, dijo el cantante de forma enigmática.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES AL NUEVO “TEAM TSUNAMI” DE LUPILLO RIVERA?

Este momento, como era de esperarse, desató una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de Lupillo Rivera, y es que a decir de los internautas está más que claro que ya comenzó a haber tensiones y, claro, muchos juegos sucios al interior de los 3 cuartos de “La Casa de los Famosos All Stars”.

“Esa es la Niurka que todos esperábamos ver”, “Mejor Lupillo no se le hubiera posicionado, Niurka lo enterró”, "¿Soy yo o ese posicionamiento fue falso?”, “No puedo creerlo” y “La intriga es la nueva cara de Niurka” fueron algunas de las reacciones.