La fría venganza de Lupillo Rivera para Alfredo Adame que podría ocurrir en ‘La Casa de los Famosos All Stars’

Como te comentamos en TVyNovelas, las primeras horas de “La Casa de los Famosos All Stars” arrancaron con una extraña cordialidad entre sus inquilinos más polémicos como Niurka , Laura Bozzo , Lupillo Rivera y Alfredo Adame... sin embargo, esto podría cambiar de un momento a otro.

Muchos internautas se dieron a la tarea de recordar que, hace precisamente un año, Lupillo Rivera y Alfredo Adame protagonizaron un encontronazo en “La Casa de los Famosos 4" que estuvo a punto de llegar a los golpes. Los ánimos se calmaron, pero Lupillo prometió vengarse: ¡esta fue la discusión que inició el odio entre estas celebridades!

¿POR QUÉ LUPILLO RIVERA JURÓ VENGARSE DE ALFREDO ADAME HACE UN AÑO?

Para ponernos en contexto de lo que podría pasar de un momento a otro ahora que Lupillo Rivera y Alfredo Adame volvieron a verse las caras en “ La Casa de los Famosos All Stars ”, es importante trasladarnos a febrero, pero del 2024, cuando ambos protagonizaron una de las discusiones más explosivas de “La Casa de los Famosos 4".

“Las ofensas a mi madre no las perdono y la venganza es un plato frío”

En aquella ocasión, Mariana Rodríguez salió eliminada y Gregorio Pernía volvió a la casa más famosa de Telemundo a pesar de que dijo que la abandonaría, algo que desató toda clase de comentarios por parte de Adame.

La discusión se encendió a tal grado, que las transmisiones de “La Casa de los Famosos 4" se interrumpieron por unos momentos y, aunque no se escuchó todo el pleito, después Lupillo Rivera reveló que quiso golpear al “Golden Boy” porque dijo unas palabras ofensivas en contra de su mamá.

“Las ofensas a mi madre no las perdono y la venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí, en la casa, me voy a vengar afuera”, dijo Rivera en aquella ocasión.

Alfredo Adame dice que le va a escupir la cara a Lupillo Rivera cuando lo vea en La Casa de los Famosos All Stars @lupilloeltoro pic.twitter.com/z0L80LP7fa — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 20, 2025

¿QUÉ AMENAZA LE LANZÓ ALFREDO ADAME A LUPILLO RIVERA?

Previo al arranque de “ La Casa de los Famosos All Stars ”, Alfredo Adame dejó en claro que sí habrá una pelea con Lupillo Rivera en algún momento del reality ya que, en una entrevista, el conductor aseguró que en caso de ver al “Toro del Corrido” le escupiría en la cara.

¿Crees que Lupillo Rivera sí logre vengarse de Alfredo Adame o todo se quedará en un polémico intercambio de declaraciones? La mesa está servida y, mientras algo pasa, todos los internautas están al pendiente de cada mínimo movimiento en “La Casa de los Famosos All Stars”.