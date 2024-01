Maripily Rivera y Alana Lliteras protagonizan calurosa pelea en La Casa de los Famosos: qué sucedió

La Casa de los Famosos se ha convertido en el escenario de un enfrentamiento caluroso entre dos de sus participantes: Maripily Rivera y Alana Lliteras.

Marilipy Rivera y Alana Llitecras tienen roces en LCDLF

Maripily Rivera, una empresaria puertorriqueña, y Alana Lliteras, una actriz mexicana, han protagonizado una serie de discusiones que han captado la atención de los espectadores y han generado un sinfín de comentarios en las redes sociales.

Este conflicto ocurrió cuando la ganadora de MasterChef cuestionó a su compañera sobre el rumor en el que le llamaban tóxica. Ante esto, las participantes de La Casa de los Famosos se enfrentaron cara a cara.

El conflicto comenzó cuando Thalí García le dijo a Maripily que Lesli Gallardo pensaba nominar a la puertorriqueña por un comentario que escuchó. Esto provocó la furia de Maripily, quien ya ha tenido discusiones previas con Thalí. Ante esto, la boricua reaccionó: “cállate la boca y espera que la gente esté presente. No sigas con lo mismo”.

Posteriormente, el enfrentamiento se extendió a otras integrantes de La Casa de los Famosos. En la casa se esparció un comentario atribuido a Leslie Gallardo en el que insinuaba que todos se unirían para nominar a Maripily para la eliminación. Supuestamente esta información habría sido difundida por Thalí a los demás habitantes de la casa.

Esto encendió los ánimos en La Casa de los Famosos y Leslie, junto con Maripily y Alana Lliteras decidieron enfrentar a Thalí y reclamarle por difundir supuestamente esa información. “Para mí, a partir de hoy, no existes en esta casa. No te voy a dirigir la palabra y espero que tú a mi igual. No inventes cosas de mí”, le dice Leslie a Thalí.

Los enfrentamientos que están viviendo las participantes mujeres en LCDLF han ha generado una gran impresión entre los espectadores. ¿Cómo influirá en las próximas nominaciones? Solo el tiempo lo dirá.