Leslie Gallardo arremete contra Alfredo Adame y lo cuestiona por los duros comentarios hacia Wendy Guevara

La Casa de los Famosos apenas lleva unos días de que inició y ya está dando de qué hablar, pues en esta temporada entraron varios personajes muy polémicos.

Asimismo, la novia de Emilio Osorio, Leslie Gallardo, encaró a Alfredo Adame, por los comentarios despectivos y transfóbicos que realizó contra la influencer mexicana, Wendy Guevara.

Leslie Gallardo confronta a Alfredo Adame y defiende a Wendy Guevara

La joven mientras estaba en una habitación mostró su rostro de preocupación y rápidamente sus compañeros la cuestionaron sobre qué era lo que pasaba, a lo que Leslie les comentó que acababa de enfrentarse contra el polémico Alfredo Adame.

“Le dije: ‘Te voy a decir tal cual las cosas, sin pelos en la lengua y espero que no te moleste lo que te voy a decir. Quiero preguntarte porqué hablaste así de Wendy Guevara en la entrevista’, y me dice: ‘Pero yo nunca la ataqué, lo único que dije es que a mí se me hace una persona que la televisora donde había estado como que la impulsó y le dio todo, pero no tiene nada de talento, no sabe bailar, no sabe cantar (...)’”, contó.

Wendy Guevara y Emilio Osorio se hicieron amigos dentro de La Casa de los Famosos México. (Archivo)

Según relató Leslie, Adame negó todo cuando ella lo cuestionó, pero dijo que ella se enteró de todo lo que había sucedido antes de entrar a la casa, por lo que ella sabía que él estaba mintiendo.

“Yo amo a Wendy con todo mi corazón, es amiga mía, es muy amiga de mi novio (Emilio Osorio) y genuinamente la quiero. Sabes, a mí me ha defendido un chingo de veces y la voy a defender porque la amo”, finalizó.

La Divaza se le va con todo a Adame por comentarios a Wendy Gyuevara

Cabe mencionar que Leslie Gallardo no es la única de La Casa de los Famosos que ha defendido a Wendy Guevara, pues el influencer venezolano conocido como La Divaza también se pronunció a favor de la ganadora de LCDLF México.

Durante las primeras nominaciones La Divaza se mostró firme y decidió nominar a Alfredo Adame y darle un punto y esto lo hizo porque el exconductor de ‘HOY’ realizó comentarios muy duros contra Wendy, a quién considera una persona muy importante para él.

“Le voy a dar dos puntos a Christian, porque yo creo que fue con el que menos conecté, casi no hablé con él y así. Entonces dos puntos para él. Y le voy a dar un punto a Alfredo pues porque habló cosas malas de una persona (Wendy Guevara) que yo considero muy importante fuera del programa”, puntualizó.