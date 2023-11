Un empresario se lanza contra Nicola Porcella por no cumplir el contrato en un show: ‘Quiero el reembolso’

Aunque Nicola Porcella intentó disculparse, el empresario pidió que devolviera el dinero por no cumplir con el contrato.

Nicola Porcella tenía una cita en un evento de “Las Perdidas” junto a Wendy Guevara el fin de semana pasado en Mexicali; sin embargo, el finalista de ‘La casa de los Famosos México’ llegó con horas de retraso, dejando plantados a los fans y, por supuesto, a la empresa que lo contrató. Por ello, uno de los empresarios decidió exhibirlo en redes sociales e incluso le recriminó por su falta de responsabilidad.

¿Qué pasó con Nicola Porcella?

El evento se llevó a cabo en el Palenque Fex en Mexicali, programado para las 20:00 horas, pero el actor peruano llegó alrededor de las 3 de la mañana, una hora sumamente tardía. Uno de los organizadores lo confrontó a las afueras del recinto y grabó todo para compartirlo en redes sociales. También había algunos fans y medios de comunicación.

Nicola Porcella se defendió diciendo que el vuelo se había retrasado. (Instagram @nicolaporcella12)

“Tengo un contrato que se termina a las 2 de la mañana. Hay gente que pagó por verte, por tomarse la foto contigo. Nosotros como empresa, quedamos mal. ¿Qué hacemos?”, expresó el empresario.

La persona que estaba frente a Porcella solicitó que respondiera al contrato que habían acordado desde agosto, pero aparentemente el famoso de 35 años estaba en el Flow Fest 2023 de la CDMX.

En un intento por explicar lo ocurrido, Nicola expresó: “Es algo que tú no me estás entendiendo. Yo no manejo mi agenda”, dijo. Sin embargo, esta excusa no fue aceptada por el contratista.

Nicola Porcella se comprometió a hacerse responsable de devolver el dinero al empresario y también a los fans que soliciten su reembolso. “Te lo digo de verdad, de corazón. (…) Tengo mil compromisos encima”.

El video del momento en que el empresario exhibió a Nicola Porcella se volvió viral en redes sociales y generó un gran debate.

El mismo día del evento, Porcella explicó que había llegado tarde al evento de Mexicali porque el vuelo se había retrasado. “Eso no está en mis manos (…) Mil disculpas, espero estar pronto en Mexicali”, concluyó.