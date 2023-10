Nicola Porcella anuncia que abrirá un restaurante en México; ¿qué menú ofrecerá y dónde estará?

El peruano, quien causó sensación tras quedar como segundo finalista de “La casa de los famosos México”, ha expresado en varias ocasiones su gratitud hacia México, país en donde cuenta con miles de fans que lo hacen sentir arropado, sobre todo ahora que ha iniciado nuevos proyectos tanto en la televisión como en el giro restaurantero.

¡Así es! Nicola Porcella no está conforme con ser conductor invitado del programa “Hoy” o con su inminente debut en las telenovelas mexicanas, pues al parecer cumplirá otro de sus principales sueños y está próximo a abrir un restaurante que seguramente será uno de los más visitados por los seguidores del peruano.

NICOLA PORCELLA ABRIRÁ UN RESTAURANTE EN MÉXICO; CONOCE LOS DETALLES

En varias entrevistas, Nicola Porcella dejó en claro que, hace tres años, llegó a nuestro país con la ilusión de abrirse un espacio en la pantalla chica. Era eso o viajar a Italia, donde tiene familia, para conseguir un empleo que le permitiera mantener a su madre y a su hijo; sin embargo, llegó “La casa de los famosos México”, y con el reality, todo un abanico de posibilidades.

De hecho la noche de este lunes, poco antes de asistir al estreno del reality show de Wendy Guevara , Nicola Porcella hizo una revelación que causó un gran impacto: Está a punto de abrir un restaurante en la Ciudad de México. Incluso, un reportero le preguntó por el menú:

“Comida peruana, amigo. ¿Qué vas a encontrar? Lo estoy haciendo con mucho amor”, declaró Nicola, quien además reveló por qué un restaurante y no otro giro:

“Este es el momento que quiero aprovechar, que quiero capitalizar, seguir haciendo cosas, seguir creciendo no sólo en el ámbito televisivo (...) juntarme con la gente correcta para abrir este restaurante es como un sueño, de verdad que estoy súper contento”, aseguró el influencer.

Los platillos, aseguró Nicola , estarán inspirados en la comida tradicional peruana con un delicioso toque mexicano.

“Queremos traer un poquito de Perú para acá, pero mezclado con un poquito de México, están todos invitados, ya quedamos en que todos van a ir, una semana antes, la prensa va a estar invitada para que ustedes prueben”, declaró el modelo.

NICOLA, CON LA MIRA PUESTA EN LA NACIONALIZACIÓN MEXICANA

Hace unas semanas, Nicola Porcella admitió que no le había sido otorgada la nacionalidad mexicana y sólo cuenta con la residencia para vivir y trabajar en México; sin embargo, todavía no abandona ese sueño, y espera pronto llamarse mexicano al 100 por ciento.

“Para mí es súper importante porque yo me quedo a vivir acá, México me dio hace mucho algo que no sentía, la pasión de volver a hacer lo que me gusta. La gente en México me salvó la vida y no se da cuenta”, reveló Nicola.