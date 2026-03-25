Ulises De la Torre no le teme al trabajo: Además de la televisión, atiende su negocio y sirve taquitos de barbacoa

Hay gente que trabaja en una taquería y hay otra que hizo carrera en los foros de grabación para salir en televisión... Ulises De la Torre puede presumir que conoce ambas opciones de trabajo.

Y es que el actor de telenovelas y conductor de programas como "¡Cuéntamelo Ya!” (Los días sábados), también tiene un negocio alterno muy cerca de Televisa San Ángel.

Kadri Paparazzi lo captó en plena venta de tacos de barbacoa de picaña, pues alguien les avisó que en un local comercial atendía el mismísimo Ulises. Tras confirmarlo, hasta le compraron algunos tacos y el video se hizo viral.

Sin embargo, Ulises De la Torre NO trabajaba en su taquería de forma incógnita

En sus redes sociales, el presentador ya promovía desde hace varios días el local donde atiende personalmente.

Vende barbacoa de picaña, un estilo novedoso para ciertas zonas de la capital mexicana. Incluso ha compartido los precios, pues vende por taco o por kilo.

¿Cuál es la dirección de la taquería de Ulises de la Torre?

La taquería de Ulises de la Torre está a pocos metros de distancia de Televisa San Ángel. La dirección exacta es Av. Querétaro 50, Tizapán San Ángel, Progreso, Álvaro Obregón, 01080 Ciudad de México, CDMX