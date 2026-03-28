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Tunden a Mariana Ochoa por atravesarse delante de trabajadora que trapeaba… en un evento de MUJERES LÍDERES

La exintegrante de ‘OV7’ fue protagonista de un momento que en redes sociales catalogaron como “irónico”.

Marzo 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Mariana Ochoa fue criticada por ignorar el trabajo de una mujer mientras acudía a un evento de reconocimiento a otras mujeres.

Instagram

“Qué irónico que hable sobre recibir un reconocimiento como mujer mientras pisotea el trabajo de una de las mujeres que por lo general son ignoradas”.

La cantante Mariana Ochoa protagonizó un terrible momento que en redes sociales fue calificado como “irónico”, pues mientras daba a conocer que participaría en un evento para reconocer a cien mujeres líderes, ignoró la labor de otra mujer.

Y es que la exintegrante de ‘OV7’ iba subiendo las escaleras con un llamativo traje plateado cuando pasó por alto que los peldaños del lugar estaban recién higienizados por una trabajadora de limpieza.

Ante las cámaras, Ochoa dice que “van a hacer un evento de las cien mujeres líderes, les van a dar un reconocimiento. Estoy muy emocionada”.

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Y mientras Mariana expresaba su entusiasmo, en el mismo cuadro aparece una mujer que realizaba sus labores de limpieza en las mismas escaleras. Lo que más llamó la atención no fue el mensaje de la intérprete sino la reacción de la trabajadora, quien continúa su trabajo mientras Ochoa pasa a su lado sin detenerse.

Al darse a conocer las imágenes, usuarios viralizaron el momento y cuestionaron la actitud de Mariana, a quien criticaron por su falta de empatía y el contraste entre el reconocimiento a mujeres líderes y la invisibilización de quieres que realizan tareas de limpieza.

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“Qué irónico que hable sobre recibir un reconocimiento como mujer mientras pisotea el trabajo de una de las mujeres que por lo general son ignoradas”, escribió un usuario.

Otro mensaje decía: “Los artistas viven en una realidad mega distorsionada y egoísta. El trabajo de la señora también es valioso”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Mariana Ochoa se lanza CONTRA Ari Borovoy por usar el nombre de ‘OV7’: “Ya hay un abogado revisando”

Finalmente, el gesto facial de la empleada tampoco pasó desapercibido, pues varios internautas resaltaron su expresión ante la situación.

“Jajajaja la cara de la señora. La Ochoa es todo un personaje”, fue uno de los comentarios que resumió el sentir de muchas personas.

Mariana Ochoa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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