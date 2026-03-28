Tunden a Mariana Ochoa por atravesarse delante de trabajadora que trapeaba… en un evento de MUJERES LÍDERES

“Qué irónico que hable sobre recibir un reconocimiento como mujer mientras pisotea el trabajo de una de las mujeres que por lo general son ignoradas”.

La cantante Mariana Ochoa protagonizó un terrible momento que en redes sociales fue calificado como “irónico”, pues mientras daba a conocer que participaría en un evento para reconocer a cien mujeres líderes, ignoró la labor de otra mujer.

Y es que la exintegrante de ‘OV7’ iba subiendo las escaleras con un llamativo traje plateado cuando pasó por alto que los peldaños del lugar estaban recién higienizados por una trabajadora de limpieza.

Ante las cámaras, Ochoa dice que “van a hacer un evento de las cien mujeres líderes, les van a dar un reconocimiento. Estoy muy emocionada”.

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Y mientras Mariana expresaba su entusiasmo, en el mismo cuadro aparece una mujer que realizaba sus labores de limpieza en las mismas escaleras. Lo que más llamó la atención no fue el mensaje de la intérprete sino la reacción de la trabajadora, quien continúa su trabajo mientras Ochoa pasa a su lado sin detenerse.

Al darse a conocer las imágenes, usuarios viralizaron el momento y cuestionaron la actitud de Mariana, a quien criticaron por su falta de empatía y el contraste entre el reconocimiento a mujeres líderes y la invisibilización de quieres que realizan tareas de limpieza.

“Qué irónico que hable sobre recibir un reconocimiento como mujer mientras pisotea el trabajo de una de las mujeres que por lo general son ignoradas”, escribió un usuario.

Otro mensaje decía: “Los artistas viven en una realidad mega distorsionada y egoísta. El trabajo de la señora también es valioso”.

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Finalmente, el gesto facial de la empleada tampoco pasó desapercibido, pues varios internautas resaltaron su expresión ante la situación.

“Jajajaja la cara de la señora. La Ochoa es todo un personaje”, fue uno de los comentarios que resumió el sentir de muchas personas.