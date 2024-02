Arruinan su sorpresa: revelan que Karlita, de JNS, anunciará su embarazo en Pinky promise

Desde que comenzó el año ha corrido el rumor de que Karlita Díaz, integrante del grupo JNS se encuentra embarazada, aunque no la negada una y otra vez. Sin embargo, ahora parece que la artista no podrá ocultar más su estado, pues su “pancita” no aguanta una faja más.

Según algunas fuentes cercanas a la cantante, la próxima semana anunciará que espera su primer bebé en una nueva edición de su programa de YouTube Pinky promise, que ha sido una revolución en internet debido a su éxito.

Su esposo, el también cantante Danny Dayz, sería el más feliz, pues cuando cumplió 40 años se puso como meta tener un bebé junto a la mujer que le cambió la vida.

Las compañeras de Karla en el grupo JNS están felices de que la artista se convierta en madre durante los próximos meses, pero rechazan que se niegue a participar en los futuros conciertos, dejando a la banda incompleta.