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Tú Awards 2026: Mérida reúne a las estrellas digitales y musicales favoritas de una nueva generación

Octubre 14, 2026 • 
TVyNovelas
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Revista Tú celebró una nueva edición de los Tú Awards 2026 en Mérida, Yucatán, con una premiación que reunió a actores, cantantes y creadores de contenido que han conquistado a las nuevas generaciones. Los Polinesios, Nico Haza, Victoria Viera y Santos Bravos estuvieron entre los nombres reconocidos de esta edición.

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Mérida se convirtió en la sede de los Tú Awards 2026, la premiación de Revista Tú que reconoce a los talentos favoritos del público en el entretenimiento, la música y las plataformas digitales. Una edición que puso bajo los reflectores a personalidades que han construido una relación cercana con millones de seguidores.

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Entre los ganadores de la noche destacaron Nico Haza , reconocido como Actor del Año, y Victoria Viera, quien recibió el premio a Actriz del Año. Ambos formaron parte de una generación de talentos que continúa ganando terreno entre las audiencias jóvenes.

La música también tuvo su momento. Santos Bravos obtuvo el reconocimiento a Canción del Año por KAWASAKI, mientras que Lukas Urkijo fue distinguido en la categoría de Revelación Musical.

Las plataformas digitales tuvieron un lugar especial durante la premiación. Diosdado Juárez ganó como Creador del Año, mientras que Juan Amaro recibió el reconocimiento a Creador Regional. En las categorías de comedia, Herly RG y Tía Chayo fueron reconocidas por su contenido, cada una con un estilo propio que ha encontrado una audiencia en redes sociales.

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La lista de ganadores también incluyó a Luis Chaparro como Crush del Año, Legna Hernández como Fashion Icon y KarliNutrii tips en la categoría de Role Model. Sonrixs y Kim Migneault recibieron el premio a Pareja Más Cute, mientras que EBP Podcast fue elegido Podcast del Año.

Uno de los momentos destacados de esta edición fue el reconocimiento a Los Polinesios como Ícono Digital, un premio especial que distingue su trayectoria como creadores de contenido y su presencia dentro del entretenimiento en internet. El grupo también figuró entre los ganadores gracias a A K K, reconocidos en la categoría de Mascota del Año.

Con años de trayectoria en plataformas digitales, Los Polinesios forman parte de una generación de creadores que acompañó el crecimiento de YouTube en México y que ha mantenido su presencia entre nuevas audiencias.

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La capital yucateca recibió esta edición de los premios, que reunió a personalidades del entretenimiento y las redes sociales en torno a una de las celebraciones más esperadas por los seguidores de Revista Tú. Los Tú Awards 2026 dejaron una lista de ganadores que muestra los gustos actuales de las audiencias jóvenes: actores que ganan popularidad, artistas musicales con comunidades de seguidores y creadores digitales que forman parte de las conversaciones cotidianas en redes sociales.

Con Mérida como anfitriona, Revista Tú cerró una nueva edición de sus premios, reconociendo a los talentos elegidos por su comunidad.

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