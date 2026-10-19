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Reportan a Laura Bozzo con CHOQUE SÉPTICO, neumonía e hipertensión pulmonar y confirman que está intubada

Se filtró el último estudio que le hicieron a la peruana el fin de semana.

Octubre 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El matutino ‘Venga la Alegría’ dio a conocer que tuvo acceso a los últimos estudios que le realizaron a Laura Bozzo y arrojaron que sufrió un choque séptico. Además, revelaron que la conductora aparentemente padecería neumonía y habría sido diagnosticada con hipertensión pulmonar.

Por la gravedad en sus salud, Bozzo habría sido intubada.

El estudio se realizó durante el fin de semana, según la emisión. Esto después de que el representante de Laura, Aaron Guerrero indicara que la salud de la también abogada estaba evolucionando pero también cabía la posibilidad de que recayera.

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La reportera de ‘Venga la Alegría’, que cubre la noticia en el Hospital General de México, destacó que la situación es muy delicada pues, luego de la operación que le practicaron en Acapulco para cerrar la úlcera que padecía, se le generó una peritonitis y, más tarde, un choque séptico.

Otro de los problemas que presenta, según los estudios de Bozzo, es una neumonía, ademas de colapso en el pulmón izquierdo, lesiones en las paredes bronquiales, así como quistes en los riñones y el hígado. Finalmente, apuntan un crecimiento en el corazón.

En la información médica se habla de ventilación mecánica con un tubo endotraqueal, lo que confirmaría que está intubada.

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Las hijas de la conductora, Victoria y Alejandra, a través del representante de Laura, han pedido a la prensa respetar su silencio, debido a la situación tan preocupante que atraviesan.

Laura Bozzo neumonía
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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