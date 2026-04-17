“¿Todavía lo amo?” Lucía Méndez reflexiona a casi tres meses de la muerte de Pedro Torres, padre de su hijo

La duda es natural en Lucía Méndez al recordar la historia de vida que vivió con Pedro Torres.

"¿Todavía lo amo?”, se pregunta ahora que han pasado casi tres meses de la muerte del productor, con el que tuvo un hijo.

“Hay amores que no se van”, repite la actriz y cantante cuando trata de explicar cómo fue su relación con Torres incluso después de haberse separado.

Pedro fue un productor y fotógrafo destacado, artífice de los primeros realities show en México y creador de la imagen de Luis Miguel en videos como “La incondicional”.

Fue diagnosticado con la enfermedad de ELA en 2025 y su deterioro, según el testimonio de Lucía, fue vertiginoso y doloroso.

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La reflexión de Lucía Méndez

Tanto que ahora reflexiona: “El duelo ha sido difícil pero fue más difícil verlo apagarse”.

Cuenta que quizá el que más ha resentido la ausencia de Torres es su hijo, quien siguió los pasos de su padre en la profesión de productor.

“A veces está bien, a veces está mal; a veces no quiere comer... pero por suerte mi nuera María José lo cuida y le da vitaminas”.

Lucía Méndez no tiene duda de que Pedro Torres fue “el gran amor de su vida” y por eso ya tiene planeado su homenaje permanente en el escenario.

“Ahora que estoy en el show de GranDiosas, cada vez que cante “La que más te ha querido” se la voy a dedicar a él”, dijo en una entrevista para Imagen TV.

Dice que a partir del fallecimiento de su ex esposa, le ha surgido una fortaleza en su espíritu.