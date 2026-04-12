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Titi Jaques acusa a su esposo Pedro Prieto de una microinfidelidad y le muestra en vivo con quien lo hace

La acusación subió de tono en el podcast “Auténtico”. "¡Dime que miento, dime que no te trae ganas!”

Abril 11, 2026 • 
Alejandro Flores
pedro prieto titi.jpg

Titi Jaques acorraló a Pedro Prieto

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“Eso es lo que no me gusta, que nos hacemos tontos”, le dijo Titi Jaques a su esposo Pedro Prieto.

Estaban en vivo, en el podcast Auténtico, en el que hablaron sobre microinfidelidades, esas acciones y actitudes que, sin llegar a concretar un contacto físico, significan una traición a la confianza de la pareja.
Titi subió el tono de la conversación cuando le reclamó a Pedro por tener una microinfidelidad desde hace varios años y que mantiene viva.

“Yo sé que se moría de ganas (de andar con él). Y entonces a mí me molesta que se encuentren, me molesta que interactúen en redes sociales porque yo sé que ella te traía ganas”.

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¿Con quién ha tenido microinfidelidades Pedro Prieto?

Algunos seguidores de Pedro Prieto dedujeron que esa otra mujer supuestamente sería Natalia Téllez, ya que efectivamente son amigos con una relación muy estrecha, hasta el punto de que muchas veces los han shippeado.
Sin embargo, hay que recordar que Prieto, Jaques y Téllez ya estuvieron juntos en un podcast para aclarar esa situación hace dos años. Los tres negaron que hubiera algo más que amistad y de hecho Natalia le agradeció a Titi por ser la primera pareja de Pedro que no la trata mal.

En el podcast de este viernes, Jaques, sin embargo, dio más pistas que seguían apuntando a Natalia.

“Su novio actual es idéntico a ti. Es alguien que a veces te has encontrado. Está bien que te tenga ganas, estás bien chulo; nada más no vamos a centrarnos en que debió haber pasado algo”, le reclamó Titi a su esposo.
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¿Qué dijo Pedro Prieto ante la acusación de Titi?

Pedro Prieto negó constantemente las acusaciones de Titi con una sonrisa que a ella le pareció falsa y “culpable”. Hasta que finalmente le enseñó una foto de la mujer a la que se refiere. La imagen solamente la vio Pedro, quien soltó una carcajada:

“Pensé que era alguien más factible. Me besé con ella en una novela”.

Esta última declaración desató aún más la furia de Titi, ya que es algo que Pedro no le había dicho. Él se puso tan nervioso que cambió la versión a “me besé con ella en un sketche”.

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Titi dio por concluida la discusión con un argumento lapidario.

“Dime que miento, dime que no te traía ganas, dímelo en mi cara. Y me molesta porque hoy tú podrías estar en el lugar de su novio”.

Pedro Prieto
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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