¿Qué fue de Wendy González, la niña que interpretó a Edith González en Nunca te olvidaré? “Anda muy ausente”

“Wendy, te extrañamos en las telenovelas”, le escriben los fans a la actriz en su perfil de Instagram.

Hasta hace siete meses, Wendy González era muy activa en ssus redes sociales y no solamente publicaba fotos y videos, sino que interactuaba con sus seguidores con respuestas a sus mensajes.

En la última publicación disponible en su perfil, de septiembre de 2025, Wendy promete a sus seguidores que volverá a estar más activa con publicaciones pero hasta ahora eso no ha sucedido.

“Andas muy desparecida”, le escribe otro fan, a lo que ella responde: “ya vendré más seguido”.

La vida a detalle de Wendy González

Wendy González debutó en telenovelas a los 13 años con el personaje de Esperanza, la protagonista. Es decir, que en la historia, el perosnaje era interpretado por Edith González pero Wendy hacía ese mismo rol cuando era niña.

Ya para entonces, Wendy tenía mucha experiencia en el medio del espectáculo.

Originaria de Monterrey Nuevo León, se inició en el medio a los 7 años tomando clases de canto y baile en Monterrey fue conductora de programas y noticieros infantiles de radio y televisión alternando estas actividades con el doblaje de voz para películas de Walt Disney como lo hizo en la segunda parte de El rey, león.

Realizó algunos programas piloto para Discovery Channel y participó en la serie de Disney llamada “Recreo”.

En “Nunca te olvidaré”, para dar más realismo a su personaje se pintó el cabello de rubia para lograr un parecido más grande con la protagonista.

Su pasión desde los 4 años es montar a caballo e incluso llegó a ganar el cuarto lugar en competencias de rodeo.

En su juventud, Wendy participó sobre todo en programas unitarios como “Como dice el dicho” pero desde 2021 no ha aparecido en telenovelas.