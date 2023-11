Lucero aclara si habrá reconciliación con Michel Kuri

Inmersa en el trabajo, Lucero no se da tiempo para pensar en el amor, aunque aclara que su relación anterior no quedó en malos términos por lo que la palabra reconciliación no se esfuma por completo.

Aunque la han vinculado con José Ron, su compañero en la serie El Gallo de Oro, la intérprete ha dicho más de una vez que no son más que amigos.

“Estoy muy contenta, muy tranquila, estoy muy cómoda, a pesar de que digan ‘es que ya va a volver con Mijares, pero ya esto, pero ya es novia del otro’, como diría la caponera ‘yo no soy novia de nadie’, y en este momento estoy muy tranquila, muy contenta disfrutando el trabajo, disfrutando las canciones, la gira con Mijares ha sido afortunadamente también de muchísima aceptación”, explicó la artista de 54 años, confirmando que su separación es “temporal”.

Conocido dentro del mundo empresarial, Michel Kuri, de ascendencia libanesa, supo hacerse un nombre como empresario de telecomunicaciones y socio del restaurante Bross Oyster Bar.