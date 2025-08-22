Fan mexicano se disculpa con Katy Perry por ‘Venga la Alegría’ y ella responde:‘Sí deberían disculparse’

Durante uno de sus conciertos en México, Katy Perry se llevó una sorpresa inesperada: un fan subió al escenario para pedirle disculpas por su controvertida visita al programa Venga la Alegría.

La estrella no solo escuchó el gesto, sino que lo validó con una frase en la que reconoce públicamente su incomodidad cuando visitó ese programa: “Sí deberían”.

La disculpa del fan

El fan rompió el protocolo y subió al escenario durante una presentación de Katy Perry para ofrecerle disculpas en nombre de Venga la Alegría. El momento, espontáneo y auténtico, encendió las redes y reabrió la conversación sobre aquel episodio incómodo en el matutino.

La respuesta de Katy fue una mezcla de humor e ironía. No se quedó callada. Tras esa disculpa pública, respondió: “Sí deberían disculparse”.

A pesar de la afirmación, la cantante recalcó: "¿Pero sabes qué? Yo siempre volveré a México porque amo México”.

Esas frases hicieron eco en el recinto y sacudió las redes sociales, confirmando que aquel momento televisivo quedó marcado… y que la cantante no olvida.

¿Qué pasó con Katy Perry en Venga la Alegría?

En noviembre de 2024, Katy Perry llegó a México con energía para promocionar su gira The Lifetimes Tour, pero su visita a Venga la Alegría se convirtió en tema viral por los gestos inexplicables y las dinámicas absurdas para una estrella pop internacional.

Todo fue de mal en peor. La producción del matutino preparó un “homenaje” para Perry: imitaciones de sus videos icónicos como Hot n Cold, California Gurls y Dark Horse, con conductores caracterizados y coreografías incluidas. Pero sus reacciones faciales, más de sorpresa y perplejidad que de emoción, dieron material para memes. Lo que prometía ser una visita entrañable terminó pareciendo “el momento más humilde de su carrera”.

Como si fuera poco, Katy fue llevada a un microbús repleto de globos con “vendedores callejeros”, una parodia de la vida urbana mexicana. Aceptó la ocurrencia con cortesía, pero su rostro lo decía todo: desconcierto total.

Quizá el momento más icónico: al anunciarle que había más dinámicas tras una pausa publicitaria, Perry, con cara de “¿otra vez?”, soltó un “More?” (“¿Más?”) que se convirtió en GIF y meme viral de inmediato. El público lo interpretó como un indicio de cansancio real y hartazgo.

Con la respuesta a la disculpa del fan, Katy deja ver que realmente la pasó mal ese día. Por si había alguna duda.