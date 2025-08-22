Suscríbete
Famosos

Fan mexicano se disculpa con Katy Perry por ‘Venga la Alegría’ y ella responde:‘Sí deberían disculparse’

En pleno concierto, un fan mexicano sorprendió a Katy Perry con una disculpa en nombre de la televisión mexicana, y la cantante dio una respuesta de pena ajena.

August 22, 2025 • 
Luz Meraz
Katy-Perry.png

“Sí deberían disculparse”, contestó Katy Perry al fan que pidió disculpas por el programa Venga la Alegría.

TikTok

Durante uno de sus conciertos en México, Katy Perry se llevó una sorpresa inesperada: un fan subió al escenario para pedirle disculpas por su controvertida visita al programa Venga la Alegría.

La estrella no solo escuchó el gesto, sino que lo validó con una frase en la que reconoce públicamente su incomodidad cuando visitó ese programa: “Sí deberían”.

@mexishoots1

Fan de disculpa con Katy Perry por venga la alegría #viral #mexico #katyperry

♬ sonido original - mexishoots

La disculpa del fan

El fan rompió el protocolo y subió al escenario durante una presentación de Katy Perry para ofrecerle disculpas en nombre de Venga la Alegría. El momento, espontáneo y auténtico, encendió las redes y reabrió la conversación sobre aquel episodio incómodo en el matutino.

La respuesta de Katy fue una mezcla de humor e ironía. No se quedó callada. Tras esa disculpa pública, respondió: “Sí deberían disculparse”.

A pesar de la afirmación, la cantante recalcó: "¿Pero sabes qué? Yo siempre volveré a México porque amo México”.

Esas frases hicieron eco en el recinto y sacudió las redes sociales, confirmando que aquel momento televisivo quedó marcado… y que la cantante no olvida.

@mamachismosamx

Fan mexicano subió al escenario con Katy Perry y se disculpó a nombre de todos por la vergüenza pasada en venganza la alegría #katyperry #vengalaalegria #viral #fyp #mexico

♬ sonido original - Mamachismosamx

¿Qué pasó con Katy Perry en Venga la Alegría?

En noviembre de 2024, Katy Perry llegó a México con energía para promocionar su gira The Lifetimes Tour, pero su visita a Venga la Alegría se convirtió en tema viral por los gestos inexplicables y las dinámicas absurdas para una estrella pop internacional.

Todo fue de mal en peor. La producción del matutino preparó un “homenaje” para Perry: imitaciones de sus videos icónicos como Hot n Cold, California Gurls y Dark Horse, con conductores caracterizados y coreografías incluidas. Pero sus reacciones faciales, más de sorpresa y perplejidad que de emoción, dieron material para memes. Lo que prometía ser una visita entrañable terminó pareciendo “el momento más humilde de su carrera”.

Como si fuera poco, Katy fue llevada a un microbús repleto de globos con “vendedores callejeros”, una parodia de la vida urbana mexicana. Aceptó la ocurrencia con cortesía, pero su rostro lo decía todo: desconcierto total.

Quizá el momento más icónico: al anunciarle que había más dinámicas tras una pausa publicitaria, Perry, con cara de “¿otra vez?”, soltó un “More?” (“¿Más?”) que se convirtió en GIF y meme viral de inmediato. El público lo interpretó como un indicio de cansancio real y hartazgo.

Con la respuesta a la disculpa del fan, Katy deja ver que realmente la pasó mal ese día. Por si había alguna duda.

@estilodf

Asi reaccionó Katy Perry al enterarse de que se quedaría más tiempo en el programa “Venga la Alegría” en su visita a México. Su respuesta “More?” 🤣 CC: @vengalaalegria #katy #katyperry #katycats #katyperryfan #katyperrychallenge #katyperryedit #perry #vengalaalegria #vla #vengalaalegría #television #mexico #mexicocheck #mexicocheck #mexicotiktok #vivamexico #méxico #mexico🇲🇽 #méxicomágico #more #mas

♬ sonido original - EstiloDF
Te puede interesar:
cazzu--mexico.jpg
Famosos
Cazzu no está sola... Fans la respaldan ante el escándalo con Nodal: “Ella ha sido un ejemplo para todas”
August 21, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Abelito.png
Famosos
Abelito revela cómo perdió la audición de un oído: un incidente de niño que lo marca hoy
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Lili-Estefan-Pique.png
Famosos
Piqué encara a Lili Estefan ‘¿Cuál es tu problema?’, le pide deje de hablar mal de Clara Chía
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
xava-drago--muerte.jpg
Famosos
Murió Xava Drago luego de haberse despedido de sus fans y fallido tratamiento contra el cáncer
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Katy Perry Venga la Alegría
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
robo de la salvacion.jpg
Famosos
Abelito gana el robo de salvación; ¿y ahora quién podrá salvar al Cuarto Día?
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
Elaine Haro reto 4 elemntos (1).jpg
Famosos
Llorando y “con trampas”, así eliminaron a Elaine Haro del reality show al que llegó pesando 37 kilos
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
thalia-adelanoriega.jpg
Famosos
Divas en guerra: Las rivalidades de Thalía con Adela Noriega y Paulina Rubio en los 80s
August 21, 2025
 · 
Grisel Vaca
LupitaD'Alessio.png
Famosos
Lupita D’Alessio se despide de redes sociales tras polémica con Ari Borovoy: ‘Es mi último video’
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
jc chavez jr deportacion (1).jpg
Famosos
Revelan video de Julio César Chávez Jr. esposado para repatriarlo a México
Al boxeador mexicano se le ve haciendo una mueca mientras camina al vehículo que lo llevó de Phoenix a Nogales
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
javi galilea monitjo.jpg
Famosos
Javi, el ganador de Pequeños Gigantes, pide ayuda para reencontrarse con Galilea Montijo
“La extraño mucho”, publicó Javier Ruiz, quien ahora es un creador de contenido en redes sociales
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
actriz---.jpg
Famosos
Primera actriz revela: “Hubo días en los que no tenía para comer y un día encontré un monedero con 50 pesos”
La actriz revela cómo llegó sola a México, a los 24 años, y los desafíos que enfrentó para abrirse camino.
August 21, 2025
 · 
Grisel Vaca
¡La música está de luto!
Viral
Luto en Canal 22 por muerte de Huemanzin Rodríguez: “Con profunda tristeza te despedimos”
Descanse en paz.
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero