¿Te acuerdas de la selfie de los Premios Oscar que Adrián Uribe replicó en Premios TVyNovelas?

Cada año, en la época en la que se entregan los Premios Oscar, es inevitable recordar la hazaña de Ellen DeGeneres con un grupo de famosos en plena ceremonia: la selfie que se volvió viral.

Ocurrió el 2 de marzo de 2014, durante la edición 86 de los Premios Óscar. Algunos lo califican como el “momento viral” más grande en la historia de la televisión y las redes sociales, al menos en su tiempo.

Ellen DeGeneres ocupó un momento de la ceremonia para congregar a un grupo de famosos. Bradley Cooper tomó la foto porque tenía los brazos más largos, y participaron Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Julia Roberts, Brad Pitt, Angelina Jolie, Kevin Spacey, Lupita Nyong’o y su hermano Peter, que se coló de último segundo, así como Channing Tatum y Jared Leto (o una parte de su rostro).

Fotos al interior del teatro confirmaron que Liza Minelli intentó colarse a la selfie, pero por su estatura, no lo logró. Aquella ceremonia también tuvo otro momento viral, como el pedido de pizzas que llegó en plena gala, y varias celebridades comieron en contraste con el glamour acostumbrado en los Oscars.

La selfie de Premios TVyNovelas

Ese mismo año, pocos días después, se celebraron los Premios TVyNovelas con Adrián Uribe como presentador.

"¡Venga, esta foto va a tener más RT que la de Ellen DeGeneres!”, dijo mientras congregaba a un grupo de famosos que estaban presentes para celebrar lo mejor de la televisión.

En la selfie de Premios TVyNovelas participaron Sebastián Rulli, Marjorie de Sousa, Erika Buenfil, Ninel Conde, Sofía Castro, Mane de la Parra y El Borrego Nava.

Las reacciones no se hicieron esperar, y si bien no se volvió viral mundialmente sí generó decenas de memes y cientos de comentarios. Muchos resaltaron que la calidad de la foto dejó mucho qué desear. Mientras la selfie de los Oscar fue un gran comercial para el celular utilizado, en México no tuvo las mismas repercusiones.