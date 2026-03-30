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Sylvia Pasquel, Rocío y Mary Paz Banquells devastadas por la muerte de su hermano: “perdimos esta injusta batalla”

Las actrices compartieron el doloroso momento que enfrentan ante la pérdida de su hermano.

Marzo 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Rocío Banquells, Sylvia Pasquel y Mary Paz Banquells, despiden a su hermano José Manuel.

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“Siempre cariñoso, con un corazón enorme, con mucho amor para dar, con una gran nobleza y una bondad infinita. Te quiero, hermano, y me harás mucha falta”.

Fue la tarde del pasado 28 de marzo cuando se confirmó la muerte de José Manuel Banquells, hermano de Sylvia Pasquel, Rocío y Mary Paz Banquells, y quien estaba a punto de cumplir 70 años.

José Manuel no pertenecía a la vida pública y su familia ha preferido mantener en privacidad la enfermedad que mermó su salud. Sin embargo, las actrices han manifestado que “luchó como los grandes”.

En tanto, Sylvia Pasquel, compartió en sus redes sociales una imagen con un sentido mensaje de despedida: “Buen viaje, hermanito querido. Te vamos a extrañar”.

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Por su parte, Mary Paz publicó un texto extenso acompañado de un video en donde se les ve compartiendo varios momentos felices en familia.

“Tengo el corazón y el alma destrozados. Hoy partiste, hermanito querido, y eso me llena de un dolor indescriptible. Te fuiste en paz y sabiéndote amado. Gracias por todo el amor que me diste a mí y a mis hijos, gracias por todos los momentos vividos y disfrutados, gracias por siempre cuidarme, protegerme y estar a mi lado. Por todo lo que reímos y lloramos juntos, siempre estarás en mi corazón, hermano querido.
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“Siempre cariñoso, con un corazón enorme, con mucho amor para dar, con una gran nobleza y una bondad infinita. Te quiero, hermano, y me harás mucha falta. Hasta siempre, hermanito querido, hasta que nos volvamos a encontrar. Live long and prosper. Descansa en paz”, escribió la actriz.

Finalmente, Rocío, quien se dijo muy afectada por la muerte de José Manuel, también expresó el gran cariño que le tenía a su hermano.

“Con mi alma y mi corazón deshechos, te despido hermano. Vuela a los brazos de PAPÁ DIOS, sé que el, te recibe con los brazos abiertos y con amor, porque siempre fuiste un gran ser humano. Vuela alto a los brazos de nuestros amados padres y abuelos. Ya se que no estás sufriendo hermano y eso me da un poco de paz en mi corazón, pero COÑOOOOO!!!!!! no encuentro consuelo. LUCHASTE COMO LOS GRANDES GUERREROS pero CARA!?’,…!!!! perdimos esta injusta batalla. TE AMO HERMANO, CON TODO MI SER Y TE VOY A EXTRAÑAR COMO NUNCA LO IMAGINAMOS. Gracias por ser tan noble y tan maravilloso. No encuentro consuelo!!!!!!! DEP”, indicó Banquells.

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Tras la noticia, diversos famosos se han sumado a las condolencias para la familia Banquells.

Descanse en paz.

Sylvia Pasquel Rocío Banquells Mary Paz Banquells
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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