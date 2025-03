Mary Paz Banquells salió adelante y motiva a las mujeres: “Confíen en ustedes; dejen atrás el miedo”

A ocho años de terminar su matrimonio con Alfredo Adame, Mary Paz Banquells ha logrado rehacer su vida y encontrar la paz.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, la actriz recuerda momentos de profundo dolor que vivió cuando aún estaba casada con el actor, además habla de su lucha por recuperar su autoestima y la fuerza que encontró en sus hijos para salir adelante. Un testimonio de resiliencia, valentía y amor maternal.

¿Qué tan difícil fue para ti salir adelante después de tu separación?

“Al principio fue muy duro porque quedé totalmente nulificada, mi autoestima muy afectada, yo pensaba que no servía para nada, no sabía cómo iba a salir adelante porque yo me retiré 27 años, pensaba: ¿de qué iba a vivir? y ¿cómo iba a mantener a mis hijos?, pero llegó el momento en que dije: “no te puedes sentar a llorar, o sales adelante o te mueres de hambre”. Lo que más me impulsó fue el miedo de que mis hijos vieran a una mamá inservible, tirada en el suelo y en el drama, eso me motivó a levantarme y a ser un ejemplo para ellos. Mi meta era que mis hijos estuvieran bien y que yo les diera fortaleza.

A la distancia que Alfredo ya no es parte “de tu vida, ¿te sorprende lo que hace?

“Sí, me sigue sorprendiendo. De hecho, he platicado con mis hijos que cuando pensamos que ya no nos puede sorprender, nos sale con otra cosa. Alfredo fue cambiando durante el matrimonio, pero de estos años para acá ha sido más rápido, antes no hablaba así, de esa manera, no manejaba ese vocabulario, entonces me sorprenden muchas cosas”.

“Por ejemplo, antes sí se bajaba del coche a querer golpear, yo viví eso toda mi vida de casada, pero yo también me bajaba del coche y me le colgaba del cuello para frenarlo, a veces llegaba a las graduaciones o a las bodas deschongada porque me le colgaba, pero antes no había celulares que te captaran.

¿Te duele verlo en escándalos?

“Me da mucha tristeza porque sé que a mis hijos les duele porque es su papá. Me duele mucho porque era mi héroe, me duele ver que lo ha perdido todo, porque él lo tenía todo: mucha fama, éxito, una imagen hermosa de hombre de familia, de caballero, y todo se ha ido transformando en algo que me parece que no es bueno”.

El poderoso mensaje a las mujeres de Mary Paz Banquells

A través de nuestras páginas, Mary Paz envió un mensaje a las mujeres que luchan por salir adelante y que viven una situación de violencia en su casa: “Entiendo perfectamente que da mucho miedo abrir la puerta y salir al mundo, miedo a no poder salir adelante, a las críticas… ese miedo nos detiene, nos frena y hace que soportemos muchas cosas, pero les digo que confíen en ustedes y pierdan el miedo, las mujeres somos capaces, siempre hay una manera si nos lo proponemos, tenemos esa fortaleza. Aunque te encuentres en momentos frágiles, debes verte al espejo y decir: ¡yo puedo!”.