Suspenden hotel de Roberto Palazuelos en Tulum por altos precios y menús en inglés

En las últimas horas se hizo viral que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió al hotel Diamante K en un operativo especial en Tulum, Quintana Roo.

El hotel, propiedad del actor y empresario Roberto Palazuelos, fue denunciado por incrementos injustificados en sus precios de servicios turísticos y productos básicos.

El operativo recorrió establecimientos del centro de Tulum y del Parque Jaguar, donde se ubicaron diferencias en tarifas hoteleras y diversas violaciones a las normas vigentes.

Personal de la Profeco llevó a cabo 29 visitas a tiendas de autoservicio, farmacias, hoteles y restaurantes, además de supervisar 22 establecimientos dentro del Parque Jaguar.

‘Hotel Diamante K’, el más caro de Tulum

Durante la inspección se identificaron diferencias en las tarifas hoteleras, siendo la habitación doble más costosa la del hotel de Palazuelos, con un precio de 13,860 pesos por noche. Esta cifra está por encima del rango habitual de la región, según las autoridades.

Además, detectaron menús sin precios, presentados en moneda extranjera o en idiomas distintos al español, lo que constituye una infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

“Se detectaron violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor que afectan directamente al turista y al visitante local”, según el comunicado de Profeco.

También se monitorearon alimentos y bebidas y se documentaron precios elevados, como el guacamole que alcanzaba los 280 pesos, hamburguesas que superaban los 400 pesos y órdenes de tacos de hasta 400 pesos.

En los restaurantes del Diamante K, los platillos oscilan entre 300 y 500 pesos. La autoridad subrayó: “La falta de información clara y visible constituye una infracción que amerita la suspensión inmediata”, de acuerdo con el comunicado.

En cuanto a la oferta de hospedaje, la página oficial del Hotel Diamante K detalla que las tarifas de las habitaciones más comunes varían: la cabaña económica con baño compartido cuesta 1,340 pesos por noche, mientras que las cabañas económicas y las que ofrecen vista al jardín y cama king o dos camas matrimoniales tienen un precio de 2,200 pesos.

Las cabañas con vista al mar y cama queen se cotizan en 2,445 pesos y aquellas con cama king en 2,800 pesos por noche.

Hasta el momento, Roberto Palazuelos no ha emitido declaraciones sobre la suspensión de su hotel, sin embargo, se ha enfocado a promocionar la cinta ‘Zootopia 2’, donde tiene una participación.

