Roberto Palazuelos responde a las críticas por sus tacos de 260 pesos y niega que Tulum esté vacío

Tulum enfrenta una crisis y su ocupación hotelera es 17% menor que el año pasado, así lo dio a conocer la Secretaría de Turismo de Quintana Roo. Los altos precios, la llegada del sargazo y las dificultades para acceder a las playas son algunos de los motivos por los que el paraíso del sureste mexicano está viviendo una ausencia de turismo.

Tulum Quintana Roo México se encuentra sin turismo actualmente en octubre 2025 ni hay nada y con las lluvias peor, todo el pueblo esta fantasma sin gente más que lo local, y la gente que vive aquí no sale al centro ni a censr, muy poca gente logras ver en la calle, todos están de su trabajo a su casa y listo, esta provocando el cierre de muchos negocios y con las lluvias de hace 3 días peor

A través de redes sociales circulan videos con calles, restaurantes y playas vacías, aunque es el actor Roberto Palazuelos quien dice que sólo se trata de una temporada más baja de lo habitual y considera que a partir de noviembre y fin de año habrá una recuperación.

“El tema de Tulum es una exageración. Lo que le está pasando a Tulum no nada más le pasa a Tulum, le pasó a todo el estado de Quintana Roo. Tuvimos una temporada atípica en la que casi no llovió, casi no hubo huracanes, casi no hubo tormentas tropicales y tuvimos unas cantidades de sargazo asombrosas”, explicó el también abogado en una entrevista para ‘De Primera Mano’.

Palazuelos dice que 350 restaurantes quebraron pero en todo el estado de Quintana Roo. Y añadió otros factores que han hecho que los viajeros no prefieran el destino.

El sector de los taxistas “los hay unos muy abusivos. Ya se estaban pasando con sus tarifas, nadie les estaba poniendo en orden, pero ahorita ya entraron varias aplicaciones y el gobierno del estado y municipal llegaron a un acuerdo tarifario. También se han dado abusos de policías que montan retenes donde extorsionan… Eso está afectando mucho porque el turista se va con la imagen (negativa)”, explicó ‘El Diamante Negro’.

Sin embargo, el también abogado es señalado por usuarios de ser parte del problema por los altos costos de los servicios que ofrece.

Palazuelos tiene una taquería llamada ‘Papi’ donde los costos son excesivos, según señalan viajeros que se han quejado de que una orden de tacos oscila los 260 pesos.

“Son tres tacos demasiado bien servidos, abundantes… es una experiencia que te venden. Los precios que cada empresario quiera poner a sus negocios por la experiencia que venden y lo que les cuesta, deben de ser muy respetables y hay turismo para todo el mundo”, se defendió el abogado.

Y al cuestionarle si sus haters han difundido chismes para tirarle a su negocio y que menos personas acudan, expresó:

“A mí no me bajonea nada. Ese lugar ya lleva dos años abierto y tiene una clientela impresionante, tiene un servicio de primera. Tenemos muchos clientes repetitivos, somos pet friendly. Tenemos un estacionamiento enorme que lo damos gratis, finalizó el actor.

